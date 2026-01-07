DAIANA LOU: guarda in anteprima il video “Medusa”

Con ‘Medusa’, il nuovo singolo in arrivo il 9 gennaio ed accompagnato dal videoclip ufficiale, Daiana Lou inaugurano una nuova fase artistica caratterizzata da un’estetica più radicale, sia nel linguaggio che nelle scelte produttive. Dopo anni di attività nella scena berlinese – contesto che ha influenzato l’approccio minimalista e l’attenzione al sound design – il duo torna in Italia consolidando una poetica che integra songwriting emotivo e ricerca timbrica.

Successore di ‘Ti Va Di Scomparire?’, ‘Medusa’ prosegue la definizione di un rock alternativo essenziale, costruito su una combinazione di chitarre stratificate, elementi percussivi pulsanti ed una vocalità che privilegia la dinamica e l’impatto emotivo.

Guarda il video

La scrittura, asciutta e diretta, esplora la disillusione generazionale attraverso la metafora della figura mitologica di Medusa, reinterpretata come archetipo di vulnerabilità condivisa. Il refrain “sei disillusa ma non sei sola / siamo meduse che nessuno sfiora” sintetizza l’asse concettuale del brano: la ricerca di identità in una società saturata dal rumore, dove la fragilità diventa un terreno comune più che una condizione isolante.

La costruzione sonora del brano è stata curata nei dettagli con un workflow che combina approccio organico e tecniche di produzione contemporanea:

– – supervisione artistica: Filippo Gatti, che ha orientato la definizione del carattere narrativo della traccia e la sua coerente traduzione timbrica;

– – mixing: Livio Magnini, che ha lavorato su una resa dinamica volutamente contenuta per valorizzare la tensione emotiva, con particolare attenzione ai midrange delle chitarre ed alla presenza vocale;

– – mastering: Giovanni Versari, che ha finalizzato il brano con un trattamento trasparente per preservare la dimensione minimale senza rinunciare alla profondità del mix.

Il singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Michele Piazza, sul concept scritto dagli stessi Daiana Lou. Il video utilizza una narrazione corale per amplificare il tema dell’identificazione emotiva: volti e microstorie si alternano in un montaggio essenziale, enfatizzando il carattere collettivo della disillusione. Nel cast spicca la presenza dell’attrice Sabrina Saporiti, fulcro interpretativo della trasposizione visiva.

‘Medusa’ segna l’avvio di un nuovo ciclo artistico della band, che tornerà sui palchi italiani con una serie di date in aggiornamento. Il singolo è disponibile dal 9 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radio.

DAIANA LOU

Daiana Lou sono un duo musicale italo – berlinese formato da Daiana Mingarelli e Luca Pignalberi. Nati nel 2014, hanno iniziato la loro carriera come artisti di strada a Berlino, esibendosi in luoghi iconici come Alexanderplatz e Mauerpark. Il loro stile fonde elementi di rock alternativo, blues, R&B e reggae e le loro performance sono energiche ed uniche. Nel 2016 hanno partecipato a X Factor Italia, guadagnando notorietà anche per la loro scelta di autoeliminarsi dal programma.

Nel 2022 il duo si è ampliato in una band, accogliendo Antonio Aronne alla batteria e Jan Bures al basso. Hanno collaborato con Cesare ‘Mac’ Petricich dei Negrita per la produzione del loro album ‘Our Third First Album’, pubblicato nel 2021, che include il singolo ‘A Milioni di Anni Luce’, utilizzato nella colonna sonora del film Netflix ‘4 Metà’.

Attualmente i Daiana Lou sono al lavoro sul loro prossimo progetto discografico, una nuova avventura musicale realizzata in collaborazione con Just Entertainment, label e hub creativo guidato da Sergio Cerruti.

Instagram – TikTok – Facebook