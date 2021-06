CUT CUT: guarda in anteprima il video “Loveless”

“Loveless” è il nuovo singolo della band Modenese Cut Cut. Il brano racconta della percezione di una fase di stallo in una relazione. Parla della mancanza di vibrazioni, che metaforicamente rappresentano l’assenza di emozioni.

Quando queste vengono a mancare, ci si sente in un vicolo cieco, con la solitaria e fredda consapevolezza che qualcosa stia per finire.

“Dark dark silhouette” Così la prima strofa si riferisce ad un segreto nascosto, all’ombra di un tradimento che fa tremare e perdere il sonno per paura che possa accadere di nuovo. Sembra che “fare finta” di riuscire a dimenticare, sia la sola soluzione, ma per farlo si ricorre ad alternative viziose (“staying high”). Ignoto e segreti si trasformano in paranoia.



Quando un sentimento si esaurisce, spariscono anche tutte le vibrazioni, lasciando le persone legate l’una all’altra per abitudine e nient’altro, lasciando i loro corpi (“bodies”) come due città fantasma: resiste solo la forma, completamente svuotata del suo contenuto.

Si cerca quindi una motivazione a questa situazione, in cui la paranoia sembra un tema centrale.È tutto rappresentativo di un circolo vizioso, con la canzone che in chiusura si riallaccia a quanto detto all’inizio: l’omissione disintegra la coppia generando nient’altro che insicurezza.

I Cut Cut sono una band modenese composta da Scilla Bordini (voce), Luca Vittorio Fava (basso e seconda voce) e i due fratelli Manuel e Daniele Brancolini (rispettivamente chitarra (e seconde voci) e batteria).



Nel 2019 nasce l’idea di un nuovo progetto musicale dal sound dark/sperimentale. Iniziano subito l’immersione nella composizione di nuovi brani: ascoltando diversi generi senza mai mettere filtri, eliminano i confini e ampliano la creatività. Attraversato questo periodo di scrittura, iniziano a collaborare col produttore Federico Ascari, insieme al quale hanno selezionato una lista di brani da portare in studio di registrazione ad inizio 2020.

L’idea era quella di produrre un concept ep (successivamente “X”), avendo come forza di legame il tema dell’amore. Non l’amore tradizionalmente rappresentato, ma quello più crudo, vissuto con gli occhi di chi ha esperito una relazione tossica. Ogni canzone (e così ogni titolo) vuole riesumare una certa sensazione e le diverse sfumature di questa relazione.

