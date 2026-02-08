COSMONAUTI BORGHESI: guarda in anteprima il video “POLIPROPILENE”

É online il video di “POLIPROPILENE” (CinicoDisincanto/Artist First), il nuovo singolo dei Cosmonauti Borghesi, uscito venerdì 6 febbraio.

Il videoclip, diretto da Gabriele Il Fauno, si sviluppa attraverso un’estetica minimale ma fortemente esplicativa, costruita su un continuo dialogo tra presenza fisica e immaginario digitale. L’apertura è essenziale: la band si muove all’interno di uno spazio vuoto, completamente bianco, un ambiente neutro che diventa il punto di partenza e di ritorno dell’intero racconto visivo.

Da questa dimensione astratta il video si interrompe e si frammenta, alternando la ripresa iniziale a una serie di ambientazioni digitali iconiche: dallo storico sfondo Windows del prato a schermate YouTube, fino a cover di magazine digitali, dirette Instagram e breaking news di un notiziario.

Tra queste incursioni compare anche una schermata di Twitter, con il post del Papa citato nel testo della canzone, elemento che rafforza il legame diretto tra immagini e parole. Il risultato è un videoclip che, attraverso una costruzione semplice e coerente, riflette sul sovraccarico di stimoli, sull’invadenza del digitale e sulla frammentazione del presente, dove tutto appare di polipropilene, di plastica.

“POLIPROPILENE”è il primo tassello di un nuovo album che vedrà la luce nel 2026 e per il quale i Cosmonauti Borghesi sono impegnati in queste settimane in studio di registrazione. Per la band l’ultimo anno e mezzo si è rivelato pura energia creativa, grazie a tante esperienze importanti come “Sanremo Giovani”, “X Factor”, il Concerto del Primo Maggio a Roma e un tour di oltre 20 date, per rafforzare la dimensione che meglio rappresenta la passione della band per la musica live ed il talento sul palco.

COSMONAUTI BORGHESI

I Cosmonauti Borghesi (Leonardo Rese voce e tastiere, Alessandro Mastropietro chitarra e Marco Cestrone batteria), sono una band dalle influenze Funk, Disco e Rock, che esordisce nel 2023 con il brano “Tutto Inutile”, già presentato dal vivo durante i loro concerti. Nel maggio 2023 pubblicano il secondo singolo “Lemon Gin”, che li porta a esibirsi all’RDS Summer Festival in apertura ai concerti di The Kolors e Alex Britti. A novembre 2023 rilasciano il terzo singolo “Quel Che Sarà”, frutto della collaborazione con il produttore Spanishhh, che segna un importante passo nella loro sperimentazione musicale. Ad aprile 2024 esce il primo album “Felicità di Sale”, che portano sul palco dell’RDS Summer Festival a luglio dello stesso anno, in apertura a Tananai e Francesco Gabbani. A novembre 2024 partecipano a Sanremo Giovani con il brano “Aurora Tropicale” e conquistano un posto tra i 24 artisti in gara, come unica band. Il 31 dicembre suonano invece in apertura al concerto di Capodanno di Roma al Circo Massimo, prima di PFM, Boy George e Gabry Ponte. A marzo 2025 esce “Roma FCO”, ballad romantica presentata con un evento live proprio all’interno dell’area partenze dell’aeroporto di Fiumicino, a Roma. Partecipano poi al Concerto del Primo Maggio e danno inizio a un’estate importante fatta di concerti, tra piazze, festival, opening act e ospitate in eventi radio e TV. A luglio pubblicano “Les Friques”, brano dal testo pungente che omaggia il mondo ed il sound della dance che ha fatto ballare intere generazioni, e ad agosto si immergono in una session di produzione che porta alla scrittura di nuovi brani che oggi rappresentano il materiale che comporrà il prossimo album di inediti, caratterizzato da una scelta artistica matura e consapevole, basata su un sound personale e definito, che accompagna melodie orecchiabili e testi mai banali.

LINK UFFICIALI

Instagram: @cosmonautiborghesi.official

TikTok: @cosmonautiborghesi

YouTube: Cosmonauti Borghesi

Facebook: Cosmonauti Borghesi su Facebook

Twitter (X): @cosmonautiborg