CLAIREDEMILUNE: guarda in anteprima il video “Dietro Le Spalle”

“Dietro le spalle” è il fotogramma di un momento di leggerezza, uno di quelli che ti destabilizza e ti lascia senza fiato per la sua preziosa semplicità. È un brano intimo, come una stanza dalle luci colorate ma soffuse, e ingenuo, come una bambina che fa le sue prime scoperte.

Dipinge le linee di una storia che non ha bisogno di nulla, se non di sé stessa, in cui non c’è neanche più la necessità di parlarsi per capirsi o per amarsi perché nel silenzio ci si trova bene. È tutto lì, senza categorie, senza generi: un amore libero da qualsiasi stereotipo.

Clairedemilune ha 25 anni, viene dalla Luna ma suona per Terra. Ha mosso i primi passi inciampando sugli ottantotto tasti di un piano, per poi passare gran parte della sua vita in Conservatorio dove ha studiato e amato i grandi compositori classici.

Scrivere canzoni è un bisogno, una terapia e un’esigenza dalla quale viene travolta dopo aver comprato il suo primo ukulele (Ginger Beer) e, soprattutto, dopo aver incontrato il suo produttore Matteo Gabbianelli dei kuTso, con il quale dà vita a tanti brani che raccontano di lei e dei suoi difetti, dei suoi sogni e delle sue paure.

I primi singoli ad essere pubblicati sono “Sparirò” e “Finché non finirà” (Aloha Dischi). Nel 2019 fa le valigie e parte insieme ai kuTso in apertura al loro tour acustico, nel quale ha l’occasione di esibirsi su e giù per lo Stivale, partecipando anche a diversi festival.

Foto: Riccardo Lancia

Crediti video

Regia di Matteo e Fabio Gabbianelli

Riprese e color correction di Fabio Gabbianelli

Montaggio: Fabio e Matteo GabbianelliAttrice: Alessandra Garofalo



Crediti audio

Prodotto, registrato, mixato e masterizzato da Matteo Gabbianelli presso la kuTso Noise Home