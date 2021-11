CLAIRE D.: guarda in anteprima il video “Solamente tu”

Si intitola SOLAMENTE TU il nuovo singolo e video di CLAIRE D. (alter ego artistico di CHIARA LO PRESTI). Un brano ricco di significati e di intensità, tratto da VOGLIO VIVERE COSÌ, album uscito di recente e molto apprezzato dalla critica. Un’atmosfera d’altri tempi contraddistingue il video del brano, che avrà anche la ventura di essere finalista al prestigiosissimo PREMIO MIA MARTINI, le cui finali si disputeranno dal 4 all’8 dicembre.

“Poche parole” racconta CLAIRE D “non possono bastare per esprimere e descrivere un sentimento quando quest’ultimo si manifesta con passione, dedizione e purezza tali da travolgere chiunque ne sia destinatario e custode.

Solamente tu è una dichiarazione d’amore e al contempo analisi profonda di un legame intenso che trasforma le consuetudini in rituali irrinunciabili e indissolubili. Di quanto amore siamo capaci davvero? Saremo in grado di ricambiare tutto il bene ricevuto? È inestimabile quell’amore così vero che ci disarma e ci fa sentire increduli di meritarlo ma riconoscenti e sinceri nel ricambiarlo!

Dedicato al mio grande amore. All’uomo che mi accompagna ogni giorno, che mi ascolta, che tace, che non ha ancora esaurito la voglia di scoprire chi sono e chi siamo, insieme, da ormai quasi 20 anni. Al mio compagno di viaggio che comprende le mie fughe e attende i miei ritorni!”

Figlia d’arte, la nonna materna era cantante lirica di professione. CLAIRE D. si appassiona alla musica sin da bambina accostandosi al canto e allo studio del pianoforte e della chitarra classica. In adolescenza colleziona numerose esperienze all’interno di diversi gruppi musicali che le danno l’opportunità di esibirsi e di intrattenere il numeroso pubblico che anima le piazze di tutta Italia.

Trasferita a Roma per gli studi universitari, incide due dischi per il cantautore BEPPE FRATTAROLI, in qualità di vocalist, e si esibisce nei locali e i club romani. Prende parte a numerosi concorsi canori di rilevanza nazionale. È stata una delle voci degli HARMONY GOSPEL SINGER, coro gospel diretto da Stefania Mauro, in provincia di Udine.

All’esperienza delle esibizioni dal vivo cominciano ad affiancarsi numerose partecipazioni a spettacoli ed eventi teatrali in collaborazione con CEM CULTURA E MUSICA DI PORDENONE, dell’Associazione Culturale MOLINO ROSENKRANZ e molti altri.

Ha studiato canto privatamente con insegnanti di grande esperienza tra cui DANILO RIGOSA e ANTONIO BEVILACQUA, per quanto riguarda il canto lirico, e con ANNA MARIA DI MARCO e LORENA FAVOT per quanto riguarda il canto moderno e jazz.

Ha collaborato e collabora con ANDREA ORTIS, regista, autore e attore teatrale con il quale ha portato in scena NOVELLE PER UN ANNO interpretando i brani della cantautrice ROSA BALISTRERI. Si è cimentata in numerosi generi musicali tra i quali il musical, lo swing e il fado portoghese realizzando numerosi concerti e spettacoli dedicati.

Finalista al PREMIO MIA MARTINI 2020, nella categoria nuove proposte, con SOLAMENTE TU, uno dei brani presenti nel suo primo album. È stata finalista anche al prestigioso contest internazionale LIFT-OFF GLOBAL NETWORK Sessione 2021, con il videoclip PIOVE, uno dei brani presenti nel disco VOGLIO VIVERE COSI. Voce solista con i BLAK, band omaggio ai Blues Brothers.

https://www.facebook.com/ClaireD80