CANDRA: guarda in anteprima il video “Io No”

E’ uscito IO NO, il primo singolo di CANDRA (Believe). La voce struggente e una chitarra acida colpiscono fortissimo in un pezzo che è un’esplosione di emozione dopo un’ implosione di parole tenute dentro per molto tempo.

Nelle sue canzoni CANDRA, racconta della sua tossicodipendenza ora che fa parte del passato, e più profondamente si mette a nudo presentandoci la sagoma in cui in quegli anni si era trasformato.

IO NO è una lettera di scuse sincera, che colpisce e penetra al primo ascolto. Una dichiarazione d’amore per una madre e un padre e un ringraziamento per esserlo stati comunque, fino in fondo e dolorosamente.

IO NO è un pezzo cantautorale che si potrebbe cantare a basse voce quasi sussurrando o a squarciagola fino a perdere la voce, perché dentro c’è tutto: la fragilità, la sincerità, la rabbia e anche la rassegnazione. Un pezzo chitarra e voce, crudo e sporco, ferruginoso, che vuole raccontare con estrema semplicità una storia intimamente complessa.

Candra è il bambino più buono della classe ma è un uomo di trent’anni; una fenice, è la nuova forma di Alessandro, che si riappropria degli spazi della propria vita e che per farlo ha prima bisogno di raccontare, attraverso un viaggio a tappe.

Questa nuova forma nasce in una mansarda di Livorno che guarda sul Fosso nel 2016 e cresce a Milano, nel quartiere Bonola, tra linea gialle e linea rossa e su questa linea si muove. Tra il 2018 e il 2019 inizia a scrivere e produrre le prime canzoni, insieme Francesco Scola e Matteo D’Angelo. Parlano di persone conosciute e personaggi incontrati solo per un istante, di sguardi assenti, baci e fregature, di grida di gioia, sudore e di risate fino alle lacrime, di pianti disarmati e disarmanti, di dolore così fastidiosamente innocente. Un promemoria per non impazzire mentre ti stai buttando via. Il suo sound è congiunzione tra cantautorato, alternative e modernità, è un luogo dove Nirvana e Neutral Milk Hotel, Lil Peep e Piero Ciampi convivono.

https://www.instagram.com/no_candra/

Credits

Diretto da Valerio Vallini

Grazie a: Candra, Giulia Maggiani, Luca Mariotti, Michele Corrente, Matteo D’Angelo, Francesco Scola, Christian Funaro, Eugenio Sournia, Stefano Frigerio