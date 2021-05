BUSELLI: guarda in anteprima il video “Coupon”

Quando sentiamo la parola “coupon” il nostro pensiero associa subito un’offerta vantaggiosa da non perdere! Ma in questo caso l’occasione è l’ascolto inedito del nuovo singolo del cantante Matteo Buselli, in arte semplicemente Buselli, che ci presenta l’ultimo lavoro dal titolo appunto “Coupon”, uscito lo scorso 12 Maggio su tutte le piattaforme digitali, distribuito dall’etichetta DPoT records di Fabrizio Simoncioni, attuale tastierista dei Litfiba, nonché storico produttore di artisti come Ligabue, Gianna Nannini, Daniele Silvestri, e di recente ha ottenuto due nomination ai XIII Latin Grammy®.



Si dice “a buon intenditore poche parole”, ma in questo caso a buon intenditore buon ascolto! Grazie al produttore Daniele MasterOne il singolo è stato realizzato con un lungo lavoro in studio, che ha visto la collaborazione di noti artisti del panorama musicale italiano.Un team di professionisti che ha permesso di creare un brano dalle sonorità ricercate:il sound di “Coupon” è basato su intrecci di synth, batteria e chitarra elettrica, mix che ci proietta ad uno stile rock che strizza l’occhio al rocker nostrano Ligabue.



Gianni Cerone alla batteria, Diego Perugini alla chitarra e Cesare Chiodo al basso sono i musicisti “portanti” della base musicale. I synth e gli arrangiamenti sono stati curati dallo stesso Daniele MasterOne insieme al polistrumentista Luca Ravagni, player della parte tastiere, professionista che ha collaborato per anni con il noto cantautore Giorgio Gaber ed altri noti artisti italiani. Il mastering del brano è stato fatto da Alex Picciafuochi ,altro importante professionista del settore.

Da sempre l’obiettivo di Buselli è inserire nella sua musica qualcosa che rimandi alla sua personalità e a ciò che lo circonda, lavoro che scaturisce da una ricerca personale verso uno stile originale e diverso.

Buselli oltre al canto inizia a studiare dizione e recitazione con l’attrice Fioretta Mari e partecipa a masterclass di perfezionamento con artisti come Paolo Conticini, Massimiliano Bruno, Giovanni Veronesi, Neri Marcorè e altri, sostenendo l’importanza dell’incontro tra musica e teatro, due arti che fondendosi creano uno “show” completo. Si classifica al secondo posto al talent “A voice for music” di Isabella Abiuso e vince il premio radiofonico offerto da Radio Rai Isoradio. Da qui segue la registrazione di un brano inedito “Giullare”, seguito dal produttore Enrico Kikko Palmosi, noto per aver collaborato con artisti come Emma Marrone ed i Modà. Il brano porterà Matteo alla vittoria nella categoria “Interpreti” del Cantagiro 2018, storica kermesse musicale.

Coupon è il primo singolo in uscita che farà parte di un album, ancora in lavorazione, registrato tra lo studio DPoT di Fabrizio Simoncioni e lo studio Mastertime di Daniele Masterone. Per i nuovi brani in uscita dopo Coupon a dare il loro contributo professionale ci saranno 4 ragazzi giovanissimi, ma già seri professionisti che accompagneranno Buselli anche in future date dal vivo. Tutti toscani come lui sono, Samuele Buono alla chitarra, Gianmarco Bonnici al basso, Iosif Tiganoaia alle tastiere e Leonardo Corridori alla batteria.

Fiero dei traguardi e del percorso ricco di esperienze fin qui raggiunto, Buselli adesso “stacca” questa carta vincente! Un “Coupon” speciale per tutto il suo pubblico! E a noi non resta che cogliere al volo questa “imperdibile occasione musicale”!