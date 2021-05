BRIOLETTE: guarda in anteprima il video “Supereroi”

“Supereroi” ha uno scopo; nasce per chi crede di essere nel posto sbagliato. Per chi ha il bisogno di sentirsi libero, di cambiare ciò che si ha intorno e quindi di cambiare se stesso e la visione della realtà che lo circonda.

Nasce per chi è innamorato, per chi in fondo crede che almeno quel sentimento possa rimanere intatto e non si interessa di chi dice che nulla è destinato a durare per sempre.

Perché noi siamo davvero come i supereroi, in lotta contro il mondo intero per ottenere la libertà, diretti verso luoghi migliori di casa nostra.

Il brano è stato prodotto da Salvatore Versace ed è la naturale continuazione del pretendete singolo Andalasia, di cui conserva il sound pop radiofonico e l’immaginario fantasy e fiabesco, vero marchio di fabbrica della musica di Briolette.

Melissa Vella in arte Briolette è una cantautrice romana del 1996.

Appassionatasi alla musica e al canto sin da piccola, continua a coltivare la sua passione attraverso la scrittura dei suoi brani.

Il suo esordio, Oblò, è del 2020 e traccia la strada synthpop delle sue pubblicazioni future con Visory Indie.

https://www.instagram.com/chiamamibriolette/