BODAH: guarda in anteprima il video “Filastrocca per una strega”

“Filastrocca per una strega” è il nuovo videoclip di BODAH, prima anticipazione dall’EP d’esordio dell’artista pugliese in uscita in autunno per la label indipendente Trulletto Records, con distribuzione affidata a Believe.

BODAH è un progetto musicale pensato e incarnato da Marco Meledandri, già attivo in passato con i PUS e attualmente con The Apulian Blues Foundation. Il suo intento è quello di esplorare differenti territori musicali, accomunati da un filo conduttore, che hanno influenzato l’autore dei testi e delle musiche sin dalla giovane età. Territori in cui la tradizione cantautoriale, la calda visceralità del blues, le reminiscenze heavy psych, stoner rock e l’attitudine post-grunge riescano a fondersi per mettere in scena un teatro popolato da spettri, streghe, rettili e altre sintesi di simboli archetipici adatti a sondare e rappresentare le profondità più oscure (ma non solo) della nostra anima.

Cupo, eccentrico, teatrale e ironico, il videoclip del primo singolo “Filastrocca per una strega” è stato diretto, girato e montato dal pugliese Fabrizio Pastore (aka Mulus in luna).

Due differenti set si alternano e scandiscono le dinamiche delle riprese. L’ interno di un teatro dà la possibilità di osservare l’intera band performare con energia mentre un rudere (lo stesso del precedente videoclip, il fil rouge fra le diverse produzioni è forte, ndr) accoglie gli strani riti della strega mascherata. Gli esterni ritraggono sempre quella fetta selvaggia di Puglia chiamata Murgia, tanto cara a questo progetto musicale, in cui il frontman della band si muove, probabilmente in cerca di qualcosa o qualcuno.

A questo punto non resta che immergersi nel regno di Bodah, distorto e sporcato dai fuzz, per scoprire il suono elettrico di una nuova stregoneria pugliese.

CREDITS:

Trulletto Records/Believe Music 2021

Testo e musica: Marco Meledandri

Regia, riprese e montaggio: Fabrizio Pastore – Mulus in luna

Costumi e scenografia: Ze Bra

Attrice nel ruolo di strega: Ze Bra

Aiuto tecnico: Michele D’agnelli

Riprese batteria, mix e master: Dario Tatoli

Riprese voci: Marialessia Dell’acqua