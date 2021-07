BLUE MARBLES: guarda in anteprima il video “Completely”

Si intitola “Completely” il singolo d’esordio dei BLUE MARBLES in uscita il prossimo venerdì 2 luglio 2021 su tutte le maggiori piattaforme di streaming e digital download. Il brano è il primo singolo estratto dall’album di debutto della band lombardo – piemontese dal titolo “WALK ON” in uscita il prossimo 17 settembre 2021 per l’etichetta Bagana – B District Music e distribuito da Pirames International.



Un sound composito ed eclettico, ma allo stesso tempo estremamente accogliente, naturale e disinvolto. Con “Completely” i Blue Marbles fanno il loro esordio e presentano allo spettatore la genuinità del loro stile, sia a livello di sound che di liriche. Un brano che parla di emozioni e di sentimenti comuni ed estremamente umani: la difficoltà di comunicare con gli altri, l’incapacità di comprendersi e di ascoltarsi.

Come spiega la band: “Completely è un pensiero, una lettera a qualcuno che non sta ascoltando. È quel muro di parole non dette che diventa sempre più alto e ci costringe a urlare. È l’incapacità di leggere davvero le parole dell’altro senza distorcerne il significato. È quella voglia di vivere ogni istante completamente senza pensarci troppo, con leggerezza, abbattendo il muro per riuscire a parlarsi. Completely è l’impossibilità di trovarsi, se non attraverso parole scritte che vanno oltre noi stessi, oltre perfino lo spazio e il tempo nel modo canonico in cui li conosciamo. Completely è trovarsi senza essersi cercati.

Riff di chitarra gentili e leggiadri, arricchiti dai toni opachi e soavi del violoncello, definiscono immediatamente l’atmosfera ospitale del brano, rimarcata dalla voce sincera ed espressiva. In “Completely” i Blue Marbles giocano con elementi che oscillano dal folk al country, passando per l’indie rock di matrice inglese e qualche sfumatura soul.

“Completely” è stata registrata, mixata e masterizzata da Federico Gibelli presso Bonsai Studio – Gibo’s Sound a Brovello Carpugnino (Verbano -Cusio – Ossola).

La cover del singolo è di Angela Di Lauro, il video ufficiale è ad opera di AD Creative.

“Il videoclip racconta esattamente la storia che noi cantiamo: una lettera e due ragazzi che decidono di incontrarsi. Una decisione che però non ha preso in considerazione gli scherzi che può giocarci il tempo. Qui, i due protagonisti non riescono a comunicare e ad abbattere il muro che li divide, nonostante la voglia e le intenzioni di trovarsi” commenta la band.

I Blue Marbles nascono nel 2016 da un’idea del chitarrista Federico Gibelli e della cantante Mena Di Lauro. Un inizio che vede il duo immediatamente a lavoro su inediti acustici dalle sonorità soft.

Pochi mesi dopo entra a far parte stabilmente della formazione la violoncellista Federica Lisanti dando alla band quella particolarità ricercata a livello di sound. I brani mostrano uno stile composito ed eclettico: sonorità classiche si affiancano a quelle folk e country, delineando elementi genuini, eterei e sognanti, che trasportano l’ascoltatore in una montagna russa di emozioni contrastanti. Con sonorità che richiamano alla mente i The Cranberries, i Mumford & Sons, gli Of Monsters And Men, i Blue Marbles si distinguono per un sound naturale senza troppi fronzoli.

La band annuncia l’album d’esordio dal titolo “Walk On” in uscita il 17 settembre 2021 per Bagana – B District Music. I lavori sul nuovo album vedono la partecipazione di diversi musicisti al progetto e sancisce l’entrata ufficiale in formazione del batterista Loris Bartoli. La band pubblica il primo singolo “Completely” il 2 luglio 2021.



https://www.facebook.com/BlueMarblesBand

https://www.instagram.com/thebluemarblesband/