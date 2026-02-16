Connect with us

BLACK BALL BOOGIE: guarda in anteprima il video “L’Automobilista Invertebrato”

Esce venerdì 13 febbraio in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Black Ball BoogieL’Automobilista Invertebrato: un brano che intreccia ironia tagliente e critica sociale, raccontando con un linguaggio surreale una società sempre più frenetica, caotica e priva di direzione.

Il singolo anticipa l’album in uscita in primavera per Pretty Cat’s Records – Borgatti Edizioni.

“L’Automobilista Invertebrato” è lo specchio di un mondo che si muove per inerzia, senza colonna vertebrale né consapevolezza del percorso, dove i protagonisti sono intrappolati in una corsa continua e senza via d’uscita, metafora di una quotidianità urbana che procede per abitudine più che per scelta. Il tutto è sostenuto da un groove boogie incalzante, cifra stilistica della band, che amplifica il senso di movimento compulsivo e circolare.

«‘L’Automobilista Invertebrato’ rappresenta quella corsa continua e senza meta tipica della vita in città, dove spesso ci muoviamo per abitudine, come in una giungla urbana, perdendo il senso del percorso», raccontano i Black Ball Boogie, confermando la loro capacità di fondere energia musicale, immaginario visionario e contenuto critico, dando vita a un singolo che diverte, inquieta e invita alla riflessione.

Ad accompagnare il singolo, un videoclip dal forte impatto visivo, realizzato all’interno del Safari di Ravenna, con la collaborazione e supervisione della struttura. La location è parte integrante della narrazione, rafforzando il parallelismo tra giungla e città contemporanea. In una coreografia volutamente surreale, la band si inserisce in un ecosistema animale che ribalta il rapporto tra osservatore e osservato, sottolineando e amplificando il messaggio del brano.

Il videoclip, diretto da Matteo Cardillo e Virginia Piccichè, trasforma l’ambientazione naturale in una potente allegoria urbana, dove l’uomo appare non più dominatore ma elemento ormai spaesato di un sistema più grande.

Black Ball Boogie

Black Ball Boogie sono una band italiana di rock’n’roll e boogie woogie, nata nel 2016. I loro live show si distinguono per outfit ispirati agli anni ’40 e ’50, arrangiamenti energici, armonizzazioni vocali a quattro voci e un immaginario ironico e cinematografico che trasforma ogni concerto in un viaggio emozionante tra passato e presente della musica. Attivi in Italia e all’estero, hanno calcato palchi internazionali e collaborato con artisti come Bobby Solo. La band, nota per la travolgente presenza scenica, è composta da Virginia Piccichè (voce), Manuel Goretti (pianoforte e voce), Luciano Sibona (contrabbasso e voce) e Filippo Lambertucci (batteria e voce).

Facebook: www.facebook.com/blackballboogie
Instagram: www.instagram.com/blackballboogie
YouTube: www.youtube.com/@blackballboogie1514
Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/3b8MY6xfzCQtLuo8ogV2Dv
Sito Web: www.blackballboogie.com

