BLACK BALL BOOGIE: guarda in anteprima il video “L’Automobilista Invertebrato”



Esce venerdì 13 febbraio in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Black Ball Boogie, L’Automobilista Invertebrato: un brano che intreccia ironia tagliente e critica sociale, raccontando con un linguaggio surreale una società sempre più frenetica, caotica e priva di direzione.

Il singolo anticipa l’album in uscita in primavera per Pretty Cat’s Records – Borgatti Edizioni.

“L’Automobilista Invertebrato” è lo specchio di un mondo che si muove per inerzia, senza colonna vertebrale né consapevolezza del percorso, dove i protagonisti sono intrappolati in una corsa continua e senza via d’uscita, metafora di una quotidianità urbana che procede per abitudine più che per scelta. Il tutto è sostenuto da un groove boogie incalzante, cifra stilistica della band, che amplifica il senso di movimento compulsivo e circolare.

«‘L’Automobilista Invertebrato’ rappresenta quella corsa continua e senza meta tipica della vita in città, dove spesso ci muoviamo per abitudine, come in una giungla urbana, perdendo il senso del percorso», raccontano i Black Ball Boogie, confermando la loro capacità di fondere energia musicale, immaginario visionario e contenuto critico, dando vita a un singolo che diverte, inquieta e invita alla riflessione.

Ad accompagnare il singolo, un videoclip dal forte impatto visivo, realizzato all’interno del Safari di Ravenna, con la collaborazione e supervisione della struttura. La location è parte integrante della narrazione, rafforzando il parallelismo tra giungla e città contemporanea. In una coreografia volutamente surreale, la band si inserisce in un ecosistema animale che ribalta il rapporto tra osservatore e osservato, sottolineando e amplificando il messaggio del brano.

Il videoclip, diretto da Matteo Cardillo e Virginia Piccichè, trasforma l’ambientazione naturale in una potente allegoria urbana, dove l’uomo appare non più dominatore ma elemento ormai spaesato di un sistema più grande.

Black Ball Boogie

I Black Ball Boogie sono una band italiana di rock’n’roll e boogie woogie, nata nel 2016. I loro live show si distinguono per outfit ispirati agli anni ’40 e ’50, arrangiamenti energici, armonizzazioni vocali a quattro voci e un immaginario ironico e cinematografico che trasforma ogni concerto in un viaggio emozionante tra passato e presente della musica. Attivi in Italia e all’estero, hanno calcato palchi internazionali e collaborato con artisti come Bobby Solo. La band, nota per la travolgente presenza scenica, è composta da Virginia Piccichè (voce), Manuel Goretti (pianoforte e voce), Luciano Sibona (contrabbasso e voce) e Filippo Lambertucci (batteria e voce).

Facebook: www.facebook.com/blackballboogie

Instagram: www.instagram.com/blackballboogie

YouTube: www.youtube.com/@blackballboogie1514

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/3b8MY6xfzCQtLuo8ogV2Dv

Sito Web: www.blackballboogie.com