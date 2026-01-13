BabyGrand Project: guarda in anteprima il video “Undefined”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 9 gennaio 2026 “Undefined”, il primo singolo targato BabyGrand Project, progetto padovano che fonde le sonorità del rock inglese degli anni ’60 con il brit-pop di fine millennio e la successiva scena Indie UK. Il brano, guidato dal pianoforte dell’autore Davide – in arte BabyGrand – affronta il tema universale del contrasto interno, ovvero la sensazione di essere intrappolati in una realtà non autentica. Nato da un’improvvisazione pianistica, “Undefined” si sviluppa con linee melodiche non convenzionali ma orecchiabili, mirando a un effetto liberatorio.

L’arrangiamento e la registrazione, curati presso lo Studio2Recording di Padova sotto la guida del noto produttore Cristopher Bacco, adottano un’estetica volutamente lo-fi, recuperando strumentazione analogica e microfoni vintage per un sound moderno ma con un sapore nettamente retrò. Il progetto ha visto la collaborazione di numerosi amici musicisti per arricchire l’interpretazione del pezzo.

“Undefined è nata quasi per caso, come una semplice sequenza di accordi al pianoforte in una piovosa domenica invernale durante il lockdown. Mi piaceva molto l’atmosfera che creavano, ma non avevo idea né della linea vocale, né tantomeno del testo. Per non perderla, come fin troppe volte era accaduto in passato, l’ho registrata immediatamente con il telefono, un appunto grezzo tra decine di altri file audio. Dimenticata per anni, l’ho ritrovata mentre mi trovavo in metropolitana a Berlino: è bastato riascoltare quelle note perché la linea vocale e il testo emergessero immediatamente. Per me, questo brano rappresenta la magia e l’imprevedibilità del processo creativo, il momento in cui mi sono fidato dell’istinto e ho lasciato che fosse la musica a guidarmi.”

BabyGrand Project

BabyGrand Project risponde al nome di Davide Cassaniti, artista padovano attivo sin dagli anni ’90. Cresciuto in una famiglia di musicisti, ha iniziato lo studio del pianoforte classico prima di scoprire la sua vera vocazione all’età di dieci anni, rimanendo folgorato da “Let It Be”, ultimo e iconico album dei Beatles. Questa scoperta rappresenta un punto di svolta, facendo nascere una passione che lo ha portato a tirare giù a orecchio decine di brani dei Fab Four, che restano la sua influenza principale. A quindici anni ha abbracciato anche la chitarra, suonando all’interno di diverse band della scena locale patavina, tra cui Versus, Audiolazy e Lenn-on. Il lancio del singolo “Undefined” nel 2026 segna l’inizio del suo progetto solista, un ritorno alle origini musicali arricchito da esperienza e maturità.

