ANTONIO PIGNATIELLO: guarda in anteprima il video “Chiamami”

“Chiamami” è il nuovo singolo del cantautore campano Antonio Pignatiello, in radio nei digital store e nelle piattaforme streaming a partire da venerdì 10 novembre.

«”Chiamami” è una canzone nata qualche anno fa. Scritta per l’album “Se ci credi” del 2019, è poi rimasta fuori, esclusa insieme ad altre musiche e parole; alcune sono affondate, travolte dalle acque che le hanno sommerse, altre sono rimaste a galla, aggrappate a qualche ramo del cuore – dichiara Antonio Pignatiello – l’ho ripresa, riascoltata, cantata. Ho registrato con nuovi e vecchi compagni di viaggio: è una canzone che mette a fuoco quel flusso incessante che è la vita, fatta di mutamenti e cambiamenti continui, perché la realtà non è mai statica. È la canzone giusta con cui chiudere un cerchio iniziato cinque anni fa. Si narra il ritorno in un posto che abbiamo amato, vissuto in una stagione “altra” della nostra vita, e che non riconosciamo più “nostro”; forse per un cambiamento che ci ha attraversati e cambiati entrambi, perché “Non ci si può bagnare mai due volte nello stesso fiume”: il fiume scorre di continuo e anche noi cambiamo di continuo».

ANTONIO PIGNATIELLO

Antonio Pignatiello è un cantautore italiano. Dopo aver vinto con la canzone “Folle” il Premio per il miglior brano inedito al Solarolo Festival 2010, ha esordito in campo discografico con l’album “Ricomincio da qui”, cui ha fatto seguito “A sud di nessun nord” e successivamente “Se ci credi”. Nell’agosto 2015 Antonio Pignatiello, accompagnato dai musicisti della Banda della Posta, è stato ospite dello Sponz Fest, festival diretto da Vinicio Capossela. Nel dicembre dello stesso anno, ha suonato con Eugenio Bennato, Vincenzo Costantino Chinaski e Pietra Montecorvino. Nel settembre 2020 si esibisce al Teatro Ariston durante SanremoRock. Laureato al D.A.M.S. di Roma Tre, ha curato la regia di videoclip ed è stato aiuto regista nel cortometraggio ”Molo 22′′ con Philippe Le Roy e Donato Placido. Nel 2017 partecipa come attore al film indipendente “Era del Rame” del regista Esteban Vivaldi, nella cui colonna sonora compaiono alcune canzoni di “A Sud Di Nessun Nord”. Nel 2018 cura la colonna sonora del cortometraggio sperimentale “Esubero” del regista Valerio Nicolosi.

