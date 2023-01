ANGELA DAVIS LOCONTE: guarda in anteprima il video “Reflexo.”

Già voce e autrice di diverse formazioni, Angela Davis Loconte è un’autrice ricercata ed elegante. Con Reflexo traduce in italiano e portoghese alcune intime riflessioni e il suo intenso amore per la musica brasiliana, il jazz e la bossanova, nonché una sensibilità sicuramente fuori dal comune.

Il singolo, realizzato tra Roma e Parigi, vede la collaborazione artistica di Mikelangelo Loconte, Pietro Loconte e Alessio Bonomo, con cui l’artista ha già collaborato in passato, realizzando concerti e spettacoli.

“Mi trovavo in una situazione di un post concerto: eravamo in barca per salutare l’alba. Era una situazione di festa, tutti si divertivano. Ho guardato il riflesso del sole sull’acqua e ho pensato di fare e farmi delle riprese perché all’improvviso tutto quello che stavo vivendo coincideva con la mia canzone.

Altre immagini ho voluto girarle al tramonto. Così ho avuto tutto: i bagliori del sole riflesso sull’acqua che rapivano lo sguardo, gli zampilli della barca in viaggio, il vento del cambiamento affrontato col sorriso, la festa della vita nell’alba e nel tramonto.

Ho portato tutte le riprese a Gianni Colonna, che ha curato quello che avevo da offrire con grande maestria, realizzando il videoclip.”

ANGELA DAVIS LOCONTE

Cantautrice eclettica e interprete, il suo percorso musicale è costellato di numerose esperienze e collaborazioni: la prima importante in qualità di autrice e interprete per l’album “Rèv” di Gianluca Giannasso, prodotto da Lele Battista.

Ha lavorato e lavora tuttora al fianco di Levriero, Violet Anatomy, Il Figlio di Margaret, Alberto Camporeale, Gianni Colonna e, a Parigi, con i fratelli Mikelangelo Loconte e Pietro Loconte.



Intensa e varia la sua attività “live”. Ha suonato con E.A.R. project, i Buskaglia e attualmente è voce della Black Davis Band.



La sua attività artistica in campo musicale si alterna al lavoro in campo pedagogico.È insegnante di scuola primaria ed esperta di teatro per ragazzi in qualità di formatrice, è inoltre autrice e regista di spettacoli teatrali. Da diversi anni promuove un metodo di insegnamento per la scuola primaria improntato sull’improvvisazione teatrale e musicale.

Attualmente è impegnata tra Roma e Parigi nella produzione del suo primo progetto discografico. Progetto che si avvale della collaborazione artistica di Alessio Bonomo, Mikelangelo e Pietro Loconte, Ferruccio Spinetti, Francesco Arpino e diversi musicisti di fama nazionale e internazionale.

Regia: Gianni Colonna

with: Damiana Ardito, Nicole Gervasio, Luciano Pischetola, Gioacchino Lisanti. Thanks to Lido Playa Margarita.

Chitarra classica: Jacopo Barbato Basso elettrico: Matteo Pezzolet

Percussioni: Simone Martino

Piano Rhodes: Antonio Simone Electric

Piano: Pietro Loconte

Trombone: Luciano Pischetola

Recording: FAKE STUDIO – Roma SOUNDRIVER studio – Roma Mix and Mastering: FAKE STUDIO – Emiliano Esposti

Distribuzione: iMusician Digital curata da Anna Dirella

Foto: Paolo Soriani photograph