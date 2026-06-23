ALL YOU CAN HATE: guarda in anteprima il video “Rockstar” – Live Session @ Radio Rock

All You Can Hate sono una band romana dalle sonorità indie rock contaminate da post-punk, midwest emo e shoegaze, i testi dei brani raccontano il disagio generazionale contemporaneo: isolamento sociale, dipendenza dai social, desiderio di cambiamento, senso di impotenza, amore e odio che si sovrappongono senza confini netti.

Afterglow è il loro ultimo Ep, pubblicato da Vina Records, che si compone di sette tracce, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile ed. limitata e numerata acquistabile su Bandcamp e sul sito di Vina Records.

Il videoclip è una live session registrata negli studi di Radio Rock FM 106.6 durante la trasmissione “Bring On The Night”. “Rockstar” è un brano estratto da Afterglow.

Il video mostra la dimensione più autentica della band, tra atmosfere shoegaze, indie rock e post-punk, catturate in presa diretta dagli studi della storica emittente romana.

“Rockstar” è uno sfogo frontale contro chi costruisce un personaggio invece di produrre musica. Nel mirino c’è l’eterna promessa: quasi quarant’anni, venti di “carriera” raccontati come un mito personale, ma senza una vera sostanza a sostenerlo. L’ambizione diventa maschera, l’esperienza un titolo autoassegnato, mentre si continua a cercare l’approvazione di qualcuno sempre “un gradino più su”. Il brano demolisce quell’atteggiamento fatto di pose, gerarchie immaginarie e racconti gonfiati per impressionare. È una stoccata a chi guarda gli altri dall’alto in basso ma vive di autocelebrazione e compromessi. Al centro c’è uno scontro netto: chi recita la parte della rockstar e chi, invece, fa musica per bisogno reale, senza piegarsi alle dinamiche tossiche dell’ambiente. Non è una corsa alla fama. È una dichiarazione di indipendenza. Noi non dobbiamo diventare niente.

Stiamo già facendo ciò che siamo. Mentre qualcun altro continua a interpretare un ruolo.

Afterglow è la luce che resta quando tutto sembra finito.

Afterglow è la persistenza della luce nel buio: quel momento sospeso in cui qualcosa è finito ma continua ancora a brillare, anche solo per un istante. È il simbolo della transizione – tra luce e ombra, adolescenza e maturità, illusione e consapevolezza.

Se il precedente Ep degli All You Can Hate, Nothing Lasts Forever, affermava che nulla è destinato a durare, l’Ep Afterglow racconta ciò che rimane dopo la fine: l’eco, la traccia, il calore che sopravvive alla distruzione. Non è una negazione della fine, ma la sua evoluzione naturale. È la dimostrazione che proprio da ciò che si spegne può nascere un nuovo inizio.

Concept che ritroviamo anche nell’identità visiva della band: forme evanescenti e riverberate, tonalità più morbide e derivate rispetto al blu predominante del primo EP. Una continuità grafica che diventa evoluzione estetica e concettuale. Le copertine di questo nuovo progetto discografico rafforzano questa visione, ampliando l’universo emotivo del progetto.