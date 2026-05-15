ALIXIA MISTRAL: guarda in anteprima il video “Simple Trick”

“Simple Trick” è il nuovo ipnotico singolo di Alixia Mistral, una delle voci più interessanti della nuova scena Neo-Soul e R&B italiana, nata a Forlì nel 2001 ma attualmente residente a Bologna.

Membro dal 2021 dei mitici Superpop, nel roster della storica label emiliana IRMA Records, lo stile di Alixia Mistral si caratterizza per un approccio elegante, una voce intensa e un sound freschissimo che fonde sapientemente jazz, soul, ritmiche hip hop e sonorità funkeggianti, fino a sfiorare contaminazioni afrobeat e fusion.

Tra le influenze principali dell’artista, mostri sacri del calibro di Lauryn Hill, Erykah Badu, Michael Jackson e Stevie Wonder, mentre i suoi testi esplorano tematiche come le relazioni, il cambiamento, il legame con la natura e il divino.

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Nato tra Forlì e Bologna, registrato tra Ravenna (Adagio Studio) e Milano (Oister Studio) e in uscita venerdì 8 maggio 2026 sulle principali piattaforme musicali, “Simple Trick” è il primo di una serie di anticipazioni che ci traghetteranno verso la pubblicazione dell’EP d’esordio dell’artista in uscita dopo l’estate. A parlarcene è la stessa Alixia Mistral: Ho scritto “Simple Trick” circa 6 anni fa. Quindi, il brano ha avuto tempo di cambiare forma e io ho avuto occasione di scoprire se quello che dicevo allora è vero anche adesso, se ci credo ancora. La musica è decisamente migliorata e sono felice di aver fatto un brano con un groove hip hop e un arrangiamento d’archi e di fiati: ci sono delle novità rispetto a ciò che ho pubblicato fino ad ora e credo di aver gettato delle basi nuove per un sound più mio e più consapevole per il futuro.

A livello di tematiche, “Simple Trick” celebra la fine di una relazione come momento rivelatorio e liberatorio.

Il significato del brano, credo di averlo capito ancora meglio adesso! Allora riflettevo su una storia che stava per finire, che volevo a tutti i costi salvare, ma quando ho capito di aver fatto tutto quello che potevo (e in fondo, credo anche lui), sono riuscita a vedere la fine con una certa pace. Certo, all’inizio sono stata distrutta, ma tutto sommato scoprire la verità di non essere fatti l’uno per l’altra è stata una benedizione. Ho capito davvero, con un certo peso e un certo riscontro fisico e fisiologico quanto sia importante la sincerità in un rapporto. A volte ci si perde nell’abitudine di stare insieme o nella paura di non rovinare qualcosa che si ha e che si conosce, quando la verità è che non sempre si conosce bene quello che si ha. Quindi ecco, con questo brano voglio ricordare anche agli ascoltatori che non ci si perde sempre nel perdere qualcuno. Anche nel senso di “non si perde se stessi”, a volte si riscoprono delle cose di se stessi! Le rotture non devono sempre essere tragiche, possono essere momenti rivelatori. E questo modo di pensare, questa prospettiva, credo sia valida sia per chi lascia che per chi è lasciato.

Ad accompagnare l’uscita del singolo, un affascinante videoclip diretto dalla stessa Alixia Mistral supportata dal suo affiatatissimo team artistico, a cominciare dallo splendido lavoro del coreografo Andrea Trevisan. Come location del videoclip è stato scelto il meraviglioso Teatro Mazzacorati in Villa Aldrovandi a Bologna, storico teatro del 1700 che ben si sposa con il sound elegante dell’artista romagnola.

Questo è il secondo videoclip che dirigo, il primo è stato “The Way You Move” del 2025. Mi piace molto lavorare in modo indipendente: ho in mano tutte le parti della mia arte, che poi spesso vuol dire trovare le persone giuste a cui affidarla. Non faccio tutto da sola, né miro a farlo, niente sarebbe possibile senza il team che mi ha affiancata a partire dal primo video, oltre al team che segue il lato musicale. Oltre a questo, mi godo la creazione, la preparazione e l’evoluzione del tutto – anche un po’ le ansie che comportano, chiaramente. Ho avuto molta fortuna a chiedere ad Andrea Trevisan di creare la coreografia, penso abbia un gusto splendido: elegante, morbido e allo stesso tempo incisivo, ed è stato un insegnante chiaro e attento al dettaglio. Riccardo Sanmartini e Giorgia Zamboni sono stati entusiasti del concept del video sin dall’inizio e sono stati grandi compagni di squadra, hanno saputo tradurre chiaramente le mie idee. Con questo video volevo fare due cose: portare l’ascoltatore a un mio concerto e anche un po’ nella mia testa. Può sembrare strano da dire, ma in fondo scrivere un brano su fatti realmente accaduti nella propria vita è letteralmente questo.

Nel video il palco è una sorta di luogo interiore nel quale mi confronto con me stessa, elaboro testa e cuore, mentre quando scendo dal palco è per agire nel mondo esterno, dire ciò che penso e indagare su ciò che non mi è chiaro. Sempre a voce. Il concerto quindi è un luogo di equilibrio fra dentro e fuori.

ALIXIA MISTRAL

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Alixia Mistral è una giovane artista emergente della scena R&B e Neo-Soul. Con un timbro caldo ed evocativo e una presenza scenica magnetica, Alixia porta nei live la propria narrazione emotiva e la sua energia inconfondibile, accompagnata da tre musicisti (chitarra, basso, batteria).

Il suo progetto artistico si distingue per il profilo internazionale, delineato non solo dalla scelta dell’inglese, ma anche dalle sue maggiori influenze: Lauryn Hill, Erykah Badu, Michael Jackson e Stevie Wonder.

Nel 2021, la musica diventa il centro della sua attività professionale insieme alla band italiana Superpop: attraversando palchi italiani ed europei, cresce come cantante e performer, continua a dedicarsi alla scrittura dei propri brani e a dare forma alla sua visione artistica. Dal 2024, Alixia pubblica i suoi brani sotto l’etichetta Irma Records.

Tra arrangiamenti pop-jazz, tappeti di voci e sound retrò, i suoi sei singoli hanno accumulato decine di migliaia di ascolti su Spotify. In sintonia con la sua personalità introspettiva e al contempo solare, l’artista esplora temi quali le relazioni, l’importanza della comprensione reciproca, la mutevolezza costante della vita, la fondamentale e innata tensione verso Dio e la Natura.

Al momento sta lavorando al suo primo EP in arrivo in autunno. Il punto di partenza di questo disegno musicale è il singolo “Simple Trick” in uscita nel mese di maggio, per il quale Alixia ha ideato e diretto il suo secondo videoclip. Emerso da una bozza di sei anni fa, Alixia ha impreziosito il brano con un arrangiamento di archi e fiati su un beat hip hop, per ridare vita a una storia del passato: Simple Trick celebra la fine di una relazione come momento rivelatorio e liberatorio.