ALGIERI: guarda in anteprima il video “Come un guerriero”

Ci sono guerrieri nascosti, che non urlano ma hanno una forza “silenziosa” ed un carattere che poi si sprigiona nella voglia di riscatto da situazioni difficili. Ed è la storia del nuovo brano di Antonio Algieri, in arte “Algieri”, cantante, musicista, compositore e songwriter di origini calabresi.

“Come un guerriero”, uscito il 16 Aprile sulle principali piattaforme digitali è un progetto tenuto nel cassetto per tanti anni, un racconto intimo delle difficoltà vissute da un adolescente di periferia in un contesto sociale difficile. Con voce decisa e cristallina allo stesso tempo, in questo brano Antonio ci trascina all’interno di questa storia, che evoca la consapevolezza di uno stato d’animo che non ammette più paure. Fin dagli inizi della sua carriera, circa dieci anni fa, Antonio è l’artefice delle sue canzoni, che compone e scrive di suo pugno.

Con crescente impegno raggiunge passo dopo passo i primi traguardi ed entra ben presto a far parte della squadra di artisti di Roka Music, etichetta discografica calabrese indipendente nata dalla Roka Produzioni, noto studio di produzioni musicali, audiovisivi ed eventi nella provincia di Cosenza.

A fine luglio 2017 esce il suo primo lavoro discografico dal titolo “Hope!”, un EP composto da 11 brani inediti di matrice rock con testi in italiano e in inglese. L’album riscuote numerosi consensi da parte di pubblico e critica, tanto che Algieri viene premiato a Milano nel mese di Ottobre in occasione del “Premio Donida” dalla Federazione Autori, guadagnando una borsa di studio all’Università CET di Mogol. Successivamente partecipa a vari concorsi e noti talent show tra i quali Amici, X Factor, The Voice, Musicultura, Arezzo Wave, Area Sanremo. Nell’estate 2018 è l’artista chiamato ad aprire i concerti di artisti nazionali del calibro di Eugenio Bennato, Matia Bazar, Danilo Sacco dei Nomadi e tanti altri.

Nel 2020, a tre anni dal suo esordio discografico, decide di virare ed immergersi in una nuova dimensione sonora, sperimentando nuove forme di sound alternativo che si dirigono verso lo stile Urban-Pop. Il primo progetto scaturito da questo nuovo percorso è il singolo “La mia terapia”, pubblicato ad Aprile 2020, che certifica di fatto questo passaggio. Nello stesso anno, a Settembre, esce un altro brano intitolato “Ricordati di te”, secondo progetto della sua svolta artistica. Questo tragitto di sperimentazione giunge fino ad oggi con “Come un guerriero”, un ulteriore step che conferma sia la direzione intrapresa come ricerca di novità sonore, che la crescente maturità autorale, capace di affrontare argomenti scomodi senza per questo tralasciare la bellezza di un sound innovativo.

