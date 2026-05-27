ALESSIO LONGONI: guarda in anteprima il video “Un motivo non c’è”

É disponibile da venerdì 22 maggio 2026 su tutte le piattaforme digitali “Un motivo non c’è”, il nuovo singolo di Alessio Longoni (fuori per Gelo Dischi / Believe Music Italy), una riflessione intensa e contemporanea sul bisogno umano di ricominciare, anche quando non esiste una ragione logica per farlo. Il pezzo si sviluppa attorno a un concetto tanto semplice quanto universale: non sempre serve un motivo per rialzarsi, cambiare o tornare a vivere davvero. Tra certezze che si trasformano, relazioni che evolvono e fragilità che insegnano, il brano attraversa emozioni profonde con un linguaggio diretto e autentico.

Il ritornello – potente e immediato – diventa il cuore del messaggio: “È il bisogno di rinascere senza un perché… sentirsi più liberi, o ancora semplicemente più vivi”. Una frase che sintetizza perfettamente l’anima del progetto: la ricerca di una libertà interiore che non ha bisogno di giustificazioni.

“Un motivo non c’è” parla di cadute, di legami, di memoria affettiva – come il sorriso di una madre o una carezza che guarisce – e trasforma queste immagini in un racconto emotivo condivisibile, capace di parlare a chiunque stia attraversando un momento di cambiamento. Con questo brano, Alessio Longoni firma una traccia che si inserisce nel panorama pop contemporaneo con una forte componente emotiva e introspettiva, mantenendo un equilibrio tra immediatezza e profondità e proseguendo il suo percorso nel pop d’autore italiano, mantenendo una scrittura intima e riconoscibile, in equilibrio tra immediatezza e profondità.

Cantautore originario di Cagliari, attivo dai primi anni Duemila, Longoni ha costruito negli anni un percorso coerente tra pubblicazioni e live, sviluppando uno stile personale che affonda nella tradizione cantautorale italiana, ma con uno sguardo contemporaneo. “Un motivo non c’è” si inserisce in questo cammino come un nuovo capitolo: una canzone che invita a lasciarsi andare e a ricominciare, anche senza un perché.

ALESSIO LONGONI

Alessio Longoni è un cantautore italiano originario di Cagliari, attivo sulla scena musicale dal 2002. Il suo percorso artistico nasce da una solida formazione musicale e da un precoce interesse per la scrittura, sviluppato fin dall’adolescenza attraverso lo studio della chitarra classica e le prime esperienze in band.

Dopo gli esordi live e la partecipazione all’Accademia di Sanremo, Longoni intraprende un percorso personale nel panorama del cantautorato pop italiano, distinguendosi per una scrittura intima e riflessiva, capace di trasformare esperienze quotidiane in narrazione emotiva universale.

Nel 2006 pubblica il brano “Tutto sembra inutile” per Universal, inserito nella compilation Conto Arancio Summer Hits, segnando il primo importante passo discografico. Nel 2009 esce il suo primo album, “Cose Distanti” (Ritmica Records / Warner Chappell), un lavoro che attira l’attenzione del circuito radiofonico e della critica indipendente. Il singolo “Vorrei” entra nella classifica Indie Music Like e viene successivamente remixato da Luca Urbani dei Soerba, aprendo il progetto a contaminazioni sonore più ampie.

Negli anni successivi prosegue la sua attività tra pubblicazioni e live, ottenendo riscontri positivi anche in ambito radiofonico con brani come “Passerà”, trasmesso in diversi palinsesti nazionali, tra cui Radio Rai Isoradio. Parallelamente, Longoni porta la propria musica sui palchi italiani, partecipando a rassegne dedicate al cantautorato, come il Mei d’Autore di Faenza e il Premio Bindi, condividendo il palco con artisti di rilievo della scena italiana.

Nel 2014 pubblica l’album “Epoca di sogno”, frutto di un lavoro articolato che coinvolge numerosi musicisti e consolida la sua identità artistica, sospesa tra introspezione e apertura melodica. La sua scrittura si inserisce nella tradizione del cantautorato italiano, ispirandosi a figure come De André, Tenco e Battiato, ma mantenendo una cifra personale basata sull’osservazione della realtà e sulla ricerca di autenticità emotiva.

“Un motivo non c’è” è il nuovo singolo di Alessio Longoni: un brano intenso che racconta il bisogno di rinascere senza una spiegazione razionale. Tra emozioni, fragilità e ricerca di libertà interiore, la canzone si trasforma in un inno universale al sentirsi vivi, anche nei momenti di cambiamento.