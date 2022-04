ALESSANDRO GIUSTI: guarda in anteprima il video “Savior”

Dopo il suo esordio come solista con il singolo In the Shadow del 2021, il cantautore Alessandro Giusti torna con un nuovo brano intitolato Savior, anch’esso frutto della collaborazione con il produttore Max Marcolini. Il brano è in uscita il 10 aprile 2022 e presenta un sound dance vicino al pop internazionale, non per nulla è cantato interamente in inglese. Una chitarra ci introduce nel brano, prima dell’inserimento del beat e dei synth che accompagnano la voce profonda e particolare di Alessandro fino al ritornello catchy a coronamento del pezzo, nel quale compaiono anche strumenti più ricercati come il piano e il violino -tratti stilistici che ricorrono sempre nei pezzi dell’artista.

“Savior è una storia d’amore fatta di alti e bassi, nella quale c’è un continuo tiro e molla tra un ragazzo e una ragazza che provano a respingersi a vicenda ma che poi non riescono a stare lontani”, spiega Alessandro Giusti a proposito del significato di Savior. “A volte in amore si respingono persone che sarebbero adatte per noi solo per paura di non soffrire, e in alcuni casi come quello raccontato nel brano si cerca una mano da un “salvatore” che non è che la nostra coscienza interiore”.

Alessandro Giusti è un cantautore nato a Massa il 9 gennaio 1998. Sin da piccolo sviluppa una grande passione per la musica, dovuta principalmente alla madre che gli fa ascoltare tanti generi diversi tra loro; cresce ascoltando artisti come Sam Smith, Craig David, Ray Charles, Daniel Caesar e Paolo Nutini. All’età di 16 anni fonda una band con la quale sperimenta vari generi e sound; l’esperienza dura circa un paio d’anni, poi Alessandro si concentra sugli studi universitari. A gennaio 2020 avviene l’incontro con Max Marcolini, e insieme i due decidono di intraprendere un percorso per sviluppare le potenzialità artistiche di Alessandro e creare brani che rispecchino appieno il concetto di musica di quest’ultimo. Da quel progetto è nata In the Shadow, canzone pubblicata a gennaio del 2021, così come il nuovo singolo Savior, in uscita il 10 aprile 2022. Attualmente Alessandro sta lavorando alla creazione di un repertorio in italiano, per portare la sua musica anche nella lingua madre.

https://www.instagram.com/alessandrogiustimusic/