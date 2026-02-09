Acqua Distillata canta Ribaltavapori: guarda in anteprima il video “Il mercato degli abbagli (live)”

Dumba Dischi presenta la live session de “Il mercato degli abbagli”, brano estratto da “Acqua Distillata canta Ribaltavapori – Volume Uno + Due”, album che nasce dalla collaborazione tra Acqua Distillata e Ribaltavapori, uscito il 7 novembre 2025 in digitale e in vinile.

La live session è stata girata all’interno del “mercato coperto” di Trieste, durante il suo orario di apertura, grazie alla gentile concessione del Comune di Trieste e della direzione dell’ufficio mercati. Le riprese sono state effettuate nell’atrio sottostante la caratteristica rampa elicoidale – progettata nel 1935 dall’architetto Camillo Iona in stile razionalista – approfittando così di un fantastico riverbero naturale.

È stato tutto girato in presa diretta: l’audio non ha alcuna sovraincisione mentre le riprese video sono state girate in “piano sequenza” in modo da rendere tutto il più naturale possibile.

“Il mercato degli abbagli” è un autentico flusso di coscienza in cui viene riversato tutto il senso di rabbia contro un’industria musicale fatta spesso di atteggiamenti e luoghi privi di autenticità. A ciò si unisce un’insofferenza verso l’ipocrisia del nostro tempo, fatta di “hamburger vegani e spazzolini in bambù”, simboli di una superficialità che indossa la maschera della coscienza etica. Tuttavia, la canzone trova il suo equilibrio in un’unica certezza: l’amore per una persona capace di salvarci dai pensieri più oscuri, un rifugio in mezzo al caos, una luce che ci permette di resistere.

“Acqua Distillata canta Ribaltavapori” è un progettoche prende vita da un’esigenza profonda e dal rifiuto di adeguarsi al rumore incessante del nostro tempo. La scelta stilistica ne è la prova con il cantautorato che incontra la musica sinfonica. Scritto interamente da Ribaltavapori e co-prodotto con Alessandro Giorgiutti (Sesto), si configura come un concept che esplora tematiche di attualità come l’inquinamento, lo spreco e il surriscaldamento globale, invitando l’ascoltatore a una riflessione profonda sulla società contemporanea.

La Penna di Ribaltavapori

Antonio Uras, noto come Ribaltavapori, è un cantautore e compositore dalla duplice anima sarda e catalana. Vive a Trieste da diversi anni, una città che, pur non essendo la sua terra natale, ne riflette l’essenza di confine e di apertura al mondo. Le sue composizioni sono intrise della bellezza e delle contraddizioni di questi luoghi: la terra e il mare, le emozioni che emergono come colline dal piatto orizzonte dei campi, e i pensieri che si librano in bilico tra i moli e le nebbie del porto, tra i pontoni-gru che si intravedono all’orizzonte. La sua scrittura evoca immagini potenti e suggestive, come frammenti di vita sospesi tra cielo e mare.

Instagram| Spotify

L’Universo di Acqua Distillata

Acqua Distillata, con il suo approccio delicato e quasi ingenuo, compone canzoni intime e minimali, che intrecciano frammenti di vita quotidiana, piccoli malumori e semplici gioie. Le sue melodie sono come racconti sussurrati, letti nell’aroma del caffè o trovati nelle pagine ingiallite delle fiabe dei fratelli Grimm. La sua musica crea atmosfere oniriche e sfocate, offrendo all’ascoltatore un rifugio dal frastuono quotidiano, come un riparo sotto il portico durante un temporale estivo. I suoi testi, delicati e profondi, sono messaggi custoditi in bottiglie da lasciare alla deriva nel vasto mare delle emozioni.

Instagram| Spotify