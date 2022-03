ACID BRAINS: guarda in anteprima il video “2020”

“2020” è il nuovo e secondo singolo, che anticipa il settimo disco “Il Caos” della band lucchese Acid Brains, disponibile dal 18 febbraio 2022 su tutte le piattaforme digitali, pubblicato da Infecta Suoni&Affini, distribuito da Artist First e promosso da (R)esisto. Registrato e mixato al Natural Head Quarter studio di Ferrara da Michele Guberti (Massaga Produzioni), con la partecipazione di Manuele Fusaroli, produttore di alcuni dei maggiori dischi indie italiani.

“2020” rappresenta la fotografia di ci che la nostra società diventata oggi, e la racconta partendo dall’inizio di questo cambiamento: il duemilaventi, anno in cui molte delle nostre sicurezze e abitudini sono state messe in discussione e che tuttora non sono ancora tornate alla “normalità”. Inoltre, sottolinea l’ipocrisia che ci circonda, le frasi di circostanza che molte volte ci sentiamo dire, la disparità che c’è tra i “potenti” e la gente comune e lo “scontro” tra i sogni, che un po’ tutti avevamo e abbiamo, e la realtà. Alternando atmosfere introspettive, cupe e delicate, con la rabbia e la nostra parte più selvaggia. Il brano gioca con le nostre emozioni invitando chi ascolta a ribellarsi ed a rimettersi in gioco.

Nati nel 1997, Alternative rock / punk / stoner da Lucca. 300 concerti all’attivo tra Italia, U.k, U.s.a, Francia, Belgio, Olanda, Svizzera. Recensiti dalle maggiori riviste e siti musicali Italiani e non solo. I loro brani sono stati programmati su varie TV (Rock tv, Rai 3, Canale 10, Vuemme etc) e Radio nazionali (Radio Rai, Rock fm, Radio Lupo solitario, Controradio, Contatto radio “Riserva indie” etc). Hanno aperto ad artisti di fama nazionale come: One Dimensional Man, Alberto Ferrari (Verdena), Diaframma, Pornoriviste, Maria Antonietta, Malfunk, Orange, Fluxus etc, suonato in vari Festival tra cui il Frogstock Festival (Headliner Simple Minds) e il Beat Festival (Headliner Cosmo), nei contest Fiera della Musica di Azzano Decimo (Ospite Max Gazze’), I Tim tour 2001 e 2002 (con Red Ronnie). Hanno partecipato a 23 compilation tra cui 2 Sampler della nota rivista Rock sound, Soniche Avventure, Parlami per sempre (Tributo ad Elisabetta Imelio).

3 demo, 6 cd ufficiali all’attivo, in uscita a marzo 2022 il nuovo EP “Il Caos” (primo lavoro della band interamente in Italiano) che sar Pubblicato e distribuito da Infecta Suoni&Affini, promosso da (R)esisto Distribuzione e distribuito da Artist First.

www.facebook.com/acidbrains.band

www.instagram.com/acidbrains.band

Gli Acid Brains sono:

Stefano Giambastiani (voce, chitarra)

Alfredo Bechelli (chitarra)

Antonio Amatulli (basso)

Luca Bambini (batteria)



Crediti

Registrato e mixato da Michele Guberti presso il Natural HeadQuarter Studio di Ferrara

Prodotto da Michele Guberti, Manuele Fusaroli e Acid Brains

Riprese video/Photo director: Ilaria Passiatore e Michele Guberti

Montaggio video/Post produzione: Ilaria Passiatore

Etichetta: Infecta Suoni&Affini

Distribuzione: Artist First

Promozione e ufficio stampa: (R)esisto Distribuzione