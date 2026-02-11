4BAK: guarda in anteprima il video “La nostra città”

È online il video ufficiale di “LA NOSTRA CITTÀ”, il nuovo singolo dei 4BAK.

Il cortometraggio, diretto da Davide Peretti, conduce lo spettatore nelle viscere di un fight club clandestino, un luogo carico di tensione dove il frontman combatte non solo per la vittoria, ma per catturare lo sguardo di una ragazza misteriosa tra il pubblico.

Dal ring si passa rapidamente all’euforia di una relazione vissuta a tutta velocità: una corsa senza freni, fatta di desiderio, rischio e adrenalina. La storyline segue e amplifica il ritmo incalzante del brano, trasformando il videoclip in un racconto viscerale e diretto.

“LA NOSTRA CITTÀ” è un inno alla giovinezza, alla fame di conquista e alla voglia di lasciare il segno, insieme. Una dichiarazione d’amore per la propria città e per tutto ciò che rappresenta: sfida, appartenenza e libertà.

I 4BAK nascono nel 2021 dall’incontro tra Nicolò (voce), Lorenzo (batteria), Christian (basso) e Simone (chitarra). Il nome, acronimo di 4 Breath After Kiss, racchiude l’essenza della band: catturare l’adrenalina di quell’istante sospeso subito dopo un bacio.

Nonostante la giovane età, si fanno rapidamente notare nella scena live milanese, calcando palchi storici come Magazzini Generali e Legend Club. Con un sound pop-rock contemporaneo, contaminato da diverse influenze, i 4BAK trasformano ogni brano in un invito a vivere il presente senza filtri, senza rimpianti.