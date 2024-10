SUN KIL MOON: 4 concerti a novembre per il cantautore Mark Kolezek

Atteso ritorno per Mark Kolezek, in arte Sun Kil Moon, che il prossimo autunno sarà in Italia per quattro intimi appuntamenti in solo.

14 Novembre

Parma – Borgo Santa Brigida / Barezzi Festival

15 Novembre

Milano – Spazio Teatro 89



17 Novembre

Senigallia (AN) – Auditorium San Rocco

18 Novembre

Roma – Monk

Dopo la gloriosa parentesi coi Red House Painters, Kozelek si è affermato nel panorama musicale come uno dei più importanti cantautori degli ultimi 30 anni. Melodie catartiche, a tratti malinconiche, si insediano nelle sue composizioni più profonde restituendo al pubblico un racconto privo di sovrastrutture. Quasi come in una seduta di psicanalisi con sé stesso, i brani dell’artista statunitense intraprendono un percorso che parte da temi legati alla sfera personale e sfocia in assunti universali.

Nella sua opera la fanno da padrone ritmi cadenzati, dalla potenza magnetica, in grado di far risaltare la matrice indie folk che li pervade. La sua poetica, difficilmente rintracciabile in altri progetti cantautoriali, è quel marchio di fabbrica che gli ha permesso di guadagnare negli anni ampi consensi dalla critica internazionale, arrivando al cuore di registi come Paolo Sorrentino che lo volle per la realizzazione della colonna sonora di “Youth”.

Il tour, organizzato da Ponderosa Music & Art, partirà il 14 novembre dal Borgo Santa Brigida in occasione del Barezzi Festival e proseguirà il 15 novembre allo Spazio Teatro 89 di Milano. Il cantautore si esibirà poi sul palco dell’Auditorium San Rocco di Senigallia (AN) il 17 Novembre e infine al Monk di Roma il 18 Novembre.