La playlist emotiva di LOVE

Daniele Capone, in arte Løve, nasce e cresce a Roma nel quartiere Eur/Montagnola. Musicalmente si forma suonando il pianoforte, prendendo lezioni private dai suoi 8 ai 16 anni, età nella quale decide di sfruttare le sue competenze per iniziare a scrivere e comporre i suoi primi pezzi.

È passato qualche anno, Daniele è cresciuto, e oggi si sta per laureare in psicologia. Parallelamente alla vita universitaria, però, Løve continua ad esistere e lo scorso 5 febbraio è tornato a fare parlare di sé con un nuovo, interessante singolo dal titolo Sottozero. Con questo pezzo, l’artista attinge alla propria vita personale per parlarci in maniera metaforica dell’ambivalenza dei sentimenti e della temperatura delle emozioni che sanno essere molto più fredde o calde rispetto al freddo o al caldo che avvertiamo intorno.

Per questo motivo, abbiamo deciso di approfondire questo tema insieme a Løve e gli abbiamo chiesto di consigliarci 5 brani per una playlist tutta dedicata alle emozioni.

Nervous – Gavin James

Questo brano per me rappresenta la malinconia. Un po’ perché l’ho ascoltata e scoperta in un momento emotivamente particolare della mia vita nel quale c’erano stati degli eventi particolarmente segnanti, ed un po’ per il suo sound ed il mood generale di tutta la canzone. Il testo è fantastico, poetico ed espressivo, inoltre la voce di Gavin James ha delle sfumature e dei colori veramente incredibili.

Are you with me – Lost Frequences

Questo brano per me rappresenta la serenità. Mi ricorda in particolare un’estate, della quale ho tanti ricordi positivi, oltre ad essere il brano che ascoltavo di più quando ho trascorso un semestre scolastico a Miami, lontano da tutto e tutti, e mi ricordo che ascoltarlo mi rasserenava particolarmente. Il sound del brano è molto fresco, leggero, e credo che restituisca a pieno questa serenità di cui parlo.

L’ultima notte al mondo – Tiziano Ferro

Questo brano per me rappresenta la nostalgia. Molto semplicemente questa canzone mi ricorda la mia prima relazione sentimentale ed ovviamente, come penso capiti un po’ a tutti, ci sta sempre quel sentimento di nostalgia nel ripensare ai primi momenti ed alle prime esperienze sentimentali vissute.

Disperato erotico stomp – Lucio Dalla

Questo brano per me rappresenta l’allegria. Fu la canzone che ascoltai a ripetizione con i miei amici in una vacanza di qualche anno fa e per forza di cose mi ricorda momenti allegri, risate e se si può dire “cazzeggio”.

Waiting for love – Avicii

Questo brano per me rappresenta l’estasi o euforia. È sempre stata la canzone che ascolto quando devo

darmi la carica, prima di una competizione sportiva importante o di affrontare qualcosa di difficile. Inoltre, il sound di questa canzone già di per sé da questa sensazione di carica essendo un brano di musica EDM, lo vedo anche molto adatto per una serata in discoteca ad esempio.