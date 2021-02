NÉVIO: guarda in anteprima il video “Bruci dentro”

“BRUCI DENTRO” è il singolo d’esordio dei NéVio, band biellese formata nell’estate del 2019. Il brano sarà disponibile da domani tutte le piattaforme streaming e in digital download, come il video su YouTube.

“E mentirei, dicendoti, che non mi bruci dentro.

Ma vola via, quell’attimo, ed io vorrei urlarlo”

Un amore complesso che non può essere espresso, questa è la storia che racconta “BRUCI DENTRO”. Un sentimento potente e opprimente, che soffoca l’animo e lo logora, fino al punto da “bruciare dentro”, da sfogarsi in maniera distruttiva.

“Abbiamo una voglia pazzesca di far sentire la nostra musica e raccontare le nostre storie. Abbiamo deciso di partire da questo singolo perchè questo pezzo parla proprio dei sentimenti più profondi, quelli che quando sono veri e sinceri, non conoscono spazio e tempo. Anche un evento banale, come rivedere una vecchia fiamma durante un acquazzone, può farli riaffiorare e accenderli in modo dirompente. Vi lasciamo nel dubbio se questa storia sia realmente successa oppure no” commenta la band.

Un sound catchy, che strizza l’occhio al pop rock dei primi anni Duemila, con richiami all’indie rock attuale. “BRUCI DENTRO” è frutto della forte armonia tra Giorgio Ranghino (voce), Riccardo Regis (chitarre), Mauro Dellacqua (basso) e Alessio Fiorese (batteria e cori). Il brano è stato registrato, mixato e masterizzato da Riccardo Parravicini presso il Rima Maja studio (Cuneo).

L’artwork è a cura di Rudy Ceria, il videoclip vanta la collaborazione di Manuel Cavasin.

I NéVio sono un progetto nato a Biella nell’estate del 2019 da un’idea di Giorgio Ranghino (voce), Riccardo Regis (chitarra), Mauro Dellacqua (basso, bassista per IRAMA) e Alessio Fiorese (batteria). Quattro musicisti e quattro amici mettono insieme le loro diverse esperienze musicali al servizio del desiderio comune di esprimere una musica originale e immediata, con testi in italiano.

Da qui nasce il singolo d’esordio “Bruci Dentro” nel luglio 2020 sotto la produzione artistica di Riccardo Parravicini; il singolo è disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download da venerdì 5 febbraio 2021. La band sposa sonorità pop- rock, richiamando l’attuale indie rock e ispirandosi alle influenze degli anni Duemila. La volontà è quella di dare vita a una musica reale, immediata e senza troppi fronzoli: “La risata melodiosa di un amico, il battito primitivo dell’amore, gli acuti graffi dell’ansia, tutti i suoni della vita: i NéVio nascono per mettere questo e tanto altro in musica”.