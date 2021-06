50 anni dal Vigorelli: la storia dell’unico (disastroso) concerto italiano dei Led Zeppelin

In occasione del 50° anniversario (5 Luglio 2021) dell’unica esibizione in Italia della leggendaria formazione inglese, terminata con un’invasione del palco da parte del pubblico, che cercava di uscire da un Vigorelli nel quale l’aria era diventata irrespirabile a causa dei fumogeni sparati dalla polizia, torna in libreria in un’edizione rinnovata e ampliata il libro che racconta sia quel concerto che la vita di quegli anni nel nostro Paese.

Arricchito da nuove foto inedite, presenta nuove testimonianze raccolte dall’autore direttamente da coloro che in quell’afoso luglio del 1971 si radunarono a Milano per assistere a quello che avrebbe dovuto essere l’evento dell’anno per gli appassionati di rock. E invece…

Velodromo Vigorelli, 5 luglio 1971.

I Led Zeppelin sono in cartellone insieme ai big del Cantagiro: Gianni Morandi, New Trolls, Ricchi E Poveri, Milva. La calata del quartetto, nelle premesse, uno degli appuntamenti musicali italiani più attesi di sempre. Ma si trasforma subito in un concerto impossibile, che non si sarebbe mai dovuto fare, una notte di guerriglia urbana e devastazione.



Led Zeppelin ’71 – La Notte del Vigorelli è la cronaca dell’unica volta in cui il leggendario gruppo inglese ha mai messo piede in Italia, ma anche un avvincente spaccato di uno dei periodi più difficili nella storia dell’ancora giovane Repubblica Italiana. Un periodo reso incandescente dalla protesta sociale e politica, insanguinato dalle bombe, appesantito dal clima della Guerra Fredda e musicalmente diviso tra la tradizione della musica leggera e le novità che irrompevano dall’estero. Il libro ripercorre tutto questo con le testimonianze inedite di molti protagonisti, interviste dell’epoca e un imponente recupero documentale delle pubblicazioni di quei giorni.

Giovanni Rossi è giornalista e scrittore, ma soprattutto appassionato di musica e di storie. Da anni racconta le vicende più uniche e irripetibili della storia della musica e non solo. Con Tsunami Edizioni ha pubblicato Industrial [r]Evolution, Nine Inch Nails – Niente mi può fermare, Roger Waters – Oltre il muro, Silence Is Sexy – L’Avanguardia degli Einstürzende Neubauten, Led Zeppelin ’71 – La notte del Vigorelli, Epic – Genio e Follia di Mike Patton, Tu meriti il posto che occupi – La storia dei Disciplinatha e ha collaborato con Claudio Simonetti per la sua biografia ufficiale Claudio Simonetti – Il Ragazzo D’Argento.

LED ZEPPELIN ’71 – La notte de Vigorelli (nuova edizione)

Autore: Giovanni Rossi

5 Luglio 2021