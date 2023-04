La musica e le sue frequenze

L’album “The Dark Side of the Moon” se analizzato nella sua incisione originale, svela una certezza: non è stato inciso a 440 Hz. Giuro non sto dando i numeri, i più esperti sanno di che parlo. Per renderla più semplice possibile, dalla fine degli anni ’30 in poi, la maggior parte della musica che ascoltiamo è tarata a 440 Hz, gli strumenti sono accordati prendendo come punto di riferimento la nota LA. È una caratteristica che il nostro orecchio non può percepire, ma prima di questa convenzione le cose andavano in modo diverso, la musica si muoveva su altre frequenze: 432 hz. Per intenderci, Mozart e Verdi per esempio suonavano a 432 hz.

Ecco su quale accordatura sembra basarsi “The Dark Side of the Moon”, una scelta non spiegata in maniera chiara dalla band, anche se conoscendo i personaggi forse a fine di questo articolo verrá facile comprendere il perché. Ed è a questo punto che, non essendo per niente pratica in questo campo chiedo supporto a Federico Loddo in arte Frédéric Gabriel Loddo Delrio, chitarrista che ormai da 14 anni suona la sua musica a 432 hz.

Chiedo lui il perché di questa sua scelta ed ecco la sua pacata e fiera risposta: “Suono con questa taratura perché coincide con la frequenza naturale di noi uomini, delle piante, di ogni essere vivente e anche con la frequenza delle pietre“. Resto di stucco, la faccenda si fa interessante e trascende ogni tecnicismo. Frédéric vive nella ferma convinzione che l’essere umano sia all’interno di un macrosistema molto più ampio di ciò che crediamo e con la musica punta ad un unirsi al cosmo, cercando di risvegliare le coscienze, compito che tocca all’arte, su questo non c’è dubbio. Più il tempo passa e più il chitarrista ha la conferma che suonare a 432 hz pone in stretto legame con gli individui. L’orecchio non lo sa, ma le cellule nel nostro essere queste frequenze le percipiscono. Al musicista spesso e volentieri capita di trovarsi davanti ascoltatori che, all’oscuro di tutto, lo ringraziano perché la sua musica è in grado di creare loro benessere, e come in un incantesimo riferiscono di sentirsi trasportati in un’altra dimensione.

Tutti i giorni, anche semplicemente quando facciamo la spesa al supermercato noi sentiamo musica, tutta a 440 hz, una frequenza più alta della nostra che a lungo andare ci ha trasportato in uno stile di vita frenetico e stressante. Quando ci troviamo a contatto con la natura accade l’inverso, come riferisce Frédéric infatti con la natura siamo immersi in una sinfonia naturale e invisibile lontana dalle dinamiche del nostro quotidiano e ciò avviene perché non c’è una distorsione, le frequenze a 432 hz restano il linguaggio comune del mondo, tutto combacia, ogni cosa risulta essere al suo posto. Sui benefici del suono a 432 hz esiste una fitta rete di ricerche che confermano la tesi di Frédéric. Alla base di tutto c’è condivisione e comunicazione, condizioni raggiungibili con il suono di una chitarra, e non parliamo di misticismo o di musica classica, considerato che il musicista in questione si esprime principalmente con la musica Metal.

Se lo scopo dei Pink Floyd con il loro “The Dark Side of the Moon” nel 1973 era stato porre in comunicazione gli individui nella loro vera essenza, beh sappiamo che in qualche modo possono assolutamente dichiarare di esserci riusciti. La musica è ovunque, produciamo frequenze di continuo. È stimolante e persino romantico pensare che ogni volta che due persone si incontrano e si conoscono creino, anche nei loro apparenti silenzi, la loro canzone.