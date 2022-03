LA FAIDA: La musica è la nostra arma

Esiste una terra libera dove negli anni sono nate rivoluzioni e incontri che hanno segnato per sempre la strada della musica Rock: Los Angeles.

E’ proprio nella patria Californiana del Rock che Sardegna e Campania si incontrano dando così vita alla band “La Faida“. I ragazzi, in origine appartenenti ad altre band, si conoscono al Whisky a Go Go e tra loro scatta un’ alchimia molto intensa. Era Gennaio 2020 e una volta tornati dalla città Americana il mondo si ferma, inizia la Pandemia. Per contrastare la terribile situazione che il virus stava generando tutti ci siamo trovati a vivere un tempo fermo, il tempo del lockdown. I ragazzi restano in contatto e a dimostrazione che se si vuole le distanze sono superabili, ognuno di loro riesce a scavare dentro se fino a trovare la chiave giusta per reagire al tempo incerto e frustrante che la pandemia ha generato. Bastano pochi minuti con questi ragazzi ed è subito chiaro quanta onestà ci sia dietro la scelta del nome della loro Rock Band “La Faida”.

Ivan, Lexy, Max, Scar e JJ, man mano che si confrontano, comprendono che il loro feeling è così forte perchè parlano la stessa lingua e questa comprensione innata è figlia del fatto che tutti loro si sono più volte ritrovati a vivere le stesse deludenti situazioni. Ingiustizie nel campo artistico e umano, il costante e superficiale giudizio e pre-giudizio. Sanno di non essere gli unici ad aver subito più volte l’occhio inquisitore di chi crede di sentirsi più forte ed è per per chi come loro ha subito o subisce certe situazioni che La Faida fa musica. La forza vendicativa della musica, ecco l’arma di questa band sardo-campana.

La loro passione e la voglia di rivalsa si uniscono ed ecco che in maniera spontanea nasce una band che canta la propria vendetta offrendo a chi ascolta l’importante messaggio della lotta, perchè nulla è impossibile se lotti per ottenerlo, anche quando c’è qualcuno o qualcosa che prova a frenare la tua creatività e il tuo istinto. L’indole di questi ragazzi è tutta qui ed è grazie a quest’ attitudine che il loro talento è stato notato e apprezzato: il 25 Febbraio è uscito il loro singolo “Malamore” e oggi è online il video clip del brano, distribuito da Universal Music Italia, un traguardo che ripaga i ragazzi gli sforzi fatti.

La Faida trova le sue origini nell’hard rock e in quarantena sono stati composti numerosi brani, figli di un’onesta dichiarazione della loro identità. Ma c’è di più, tornati da Los Angeles e iniziando a distanza la loro unione artistica, i ragazzi della Faida trovano la loro giusta sceneggiatura e decidono di raccontare le emozioni che pervadono le loro esistenze non più in inglese come erano abituati, ma in italiano. Spinta hard rock, venature punk e un abbraccio al cantautorato italiano, ecco il ritratto di questa Rock band che con il singolo

“Malamore” esprime la sua natura e i suoi ideali. Una rock ballad che riprende a pieno la loro voglia di fare giustizia, ponendo alla gogna la sfera di preconcetti, limitazioni e pressioni sociali.

A quanti nella vita capita di incontrare in un posto lontanissimo da casa le persone a noi più affini? L’incontro artistico e umano avvenuto tra questi ragazzi è da loro stessi definito “magico”, frutto di continui messaggi premonitori che chi ha un certo tipo di sensibilità riesce a leggere. Qualcosa stava per accadere ed è nata la Faida.