IAMDDB in concerto il 19 Ottobre a Milano per il Love is War Tour

All Things Live Italy presenta IAMDDB: nuova data per l’emblema di una nuova generazione di artiste: giovane, talentuosa e sicura di sé. La songwriter, attrice e fashion icon di Manchester arriva in Italia in occasione del Love is War Tour il 19 ottobre 2024, al Fabrique di Milano.

Biglietti disponibili solo sulla piattaforma di ticketing e discovery DICE.



IAMDDB, nome d’arte di Diana di Brito, è una songwriter, attrice, fashion icon e artista di origini angolane e portoghesi che combina il soul e il jazz senza tempo, della tradizione di Nat King Cole e Erykah Badu, con la trap e l’R’n’B moderni.

È cresciuta con la musica di Bob Marley e ne è stata influenzata. All’età di sette anni ha iniziato a scrivere canzoni e poi a produrre musica nel 2015, dopo essersi immersa nel jazz angolano per mezzo anno. I suoi testi parlano d’amore, di esperienze quotidiane e soprattutto di empowerment: l’arte di essere se stessi e di agire per se stessi.

La sua musica riflette l’energia dei tempi di trasformazione in cui ci troviamo, portandoci a un’espressione autentica e sana, fornendo al contempo colonne sonore ai nostri percorsi di evoluzione e guarigione.

IAMDDB ha ottenuto il successo mondiale con il singolo “Leaned Out” nel 2016. Fin dall’inizio il suo sound è sempre stato incentrato sull’anticonformismo e sulla celebrazione della propria unicità. Da allora ha registrato il tutto esaurito in numerosi tour e ha conquistato il suo pubblico con: Waeveybby, Vol. 1, Vibe, Volume 2, che ha prodotto l’inno “Pause“, Hoodrich Vol. 3, che contiene il singolo di successo “Shade” Flightmode, Vol. 4, la meditazione guidata che è Swervvvvv.5 e Kare Package, contenente tre tracce. Dopo l’ultimo volume del 2019, DDB ha pubblicato diversi singoli tra cui la dancehall “Wahum“, l’incantevole “JGL” e la liberatoria “Silver Lines.” Il 29 febbraio è uscito il nuovo e attesissimo album LOVE is WAR, Volume 6.