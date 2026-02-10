GODBLESSCOMPUTERS: “Dance Until Dawn” è il nuovo EP in uscita venerdì 13 febbraio

Dopo il notevole successo di Late Night Dance uscito a giugno 2025, Godblesscomputers torna con un nuovo capitolo di questo racconto musicale: Dance Until Dawn. Un EP complementare al precedente, concepito come una capsula senza tempo. Fondendo influenze elettroniche, jazz e house, Dance Until Dawn mette in luce una visione della produzione profonda e raffinata.

Portandoci all’interno di una bolla personale, l’artista si concentra su emozioni e sensazioni attraverso cinque tracce curate nei minimi dettagli, pensate per accompagnare qualsiasi momento del giorno e della notte, trasportando naturalmente l’ascoltatore fino all’alba.

I due EP insieme formano un unico disegno: Late Night Dance Until Dawn, un racconto complementare e simmetrico, costituito da 10 tracce, divise nei due rispettivi blocchi. Il risultato è il disegno di un’atmosfera elettronica calda e ipnotica:

“Fin dall’inizio ho pensato a questo album come a un viaggio in due parti: oscurità e luce, inverno ed estate, notte e giorno. Volevo che fosse una celebrazione della natura ciclica della vita e dell’impermanenza di ogni cosa”

Il progetto Late Night Dance Until Dawn verrà portato live in un club tour di otto date, di cui Bologna costituirà una vera e propria festa, dedicata alla presentazione ufficiale del disco. Prima del live, infatti, Godblesscomputers presenterà l’album intervistato da Francesco Proto di Spinnit.