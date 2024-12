EMMA NOLDE: le foto della data di Milano

Foto di Rossella Mele

Si aggiungono 4 nuove date al NUOVOSPAZIOTEMPO CLUB TOUR di Emma Nolde che raggiungerà i club di tutta Italia portando dal vivo con band il nuovo album “NUOVOSPAZIOTEMPO” (Carosello Records), già acclamato dalla critica come uno dei migliori album dell’anno. Dopo il bellissimo debutto della data di Livorno, il tour farà tappa anche a Bologna, Terlizzi, Taranto, Caserta, Roncade, Bergamo, Roma, Torino, Firenze, Cosenza e Palermo.

L’artista ha annunciato una collaborazione con Pineider, eccellenza del Made in Italy: Emma infatti ha incontrato i fan in due appuntamenti speciali negli store di Milano e Firenze in cui è stata protagonista di un’esperienza unica in cui la passione per la musica e il fascino intramontabile della scrittura su carta si sono incontrati. L’incontro si è svolto con una performance live intima, un momento conoscitivo con l’artista e la partecipazione a un’attività speciale, pensata per celebrare insieme arte e creatività.

Il NUOVOSPAZIOTEMPO CLUB TOUR, prodotto da Locusta, vede Emma Nolde alla chitarra, synth e piano, Marco Martinelli alla batteria e ukulele, Andrea Beninati al violoncello, percussioni, piano e basso, e Francesco Panconesi al sax, piano, synth e cori.

NUOVOSPAZIOTEMPO TOUR – Calendario in aggiornamento:



14 dicembre – Bologna – Locomotiv Club

27 dicembre – Terlizzi(BA) – MAT Laboratorio Urbano

28 dicembre – Taranto – Spazioporto

29 dicembre – Caserta – Lizard Club

17 gennaio – Roncade(TV) – New Age Club

7 febbraio – Bergamo – Druso – NUOVA DATA

27 febbraio – Roma – Monk

7 marzo – Torino – Hiroshima Mon Amour

8 marzo – Firenze – Glue

21 marzo – Cosenza – Mood – NUOVA DATA

22 marzo – Palermo – Spazio Franco – NUOVA DATA

Biografia

Emma Nolde nasce in Toscana nell’anno 2000. Il suo disco d’esordio “Toccaterra”, finalista al Premio Tenco come Opera Prima, è stato acclamato dalla critica come un esordio tra i più sorprendenti e promettenti degli ultimi tempi, riconoscendo in Emma una delle voci del futuro della musica italiana. Dopo un lunghissimo tour, a novembre 2021 collabora con Generic Animal nel singolo “un mazzo di chiavi, un ombrello lì in mezzo” e nel 2022 con i Zen Circus in “Il diavolo è un bambino”.

Sempre nel 2022 pubblica il suo secondo album “Dormi”, preceduto dai singoli “Respiro” e “La stessa parte della luna”, entrambi co-prodotti da Francesco Motta che ha lavorato con Emma alla produzione di tutto il disco.

Seguono due anni di intensa attività live e in studio, in cui l’artista ha potuto osservare, assorbire e prepararsi al suo nuovo album. Nel 2024 arriva infatti la firma con Carosello Records e pubblica il singolo “Mai fermi”. Si aggiungono a breve distanza la collaborazione con Levante per il decennale dell’album “Manuale distruzione” nel brano “Nuvola”, un tour di numerose date in giro per tutta Italia con tappa anche in Francia e Belgio, la partecipazione all’Uno Maggio Taranto e alcuni opening di rilievo tra cui l’apertura a Fabi Gazzè Silvestri al Circo Massimo di Roma, a Dente al Castello Sforzesco di Milano e alla data di chiusura tour dei Subsonica al Circolo Magnolia (Milano).

Pubblica i singoli “Tuttoscorre” e “Pianopiano!”, con i quali viene scelta da Spotify come volto del programma internazionale GLOW, che anticipano il suo terzo album “NUOVOSPAZIOTEMPO” (Carosello Records) pubblicato venerdì 8 novembre e portato dal vivo nei club di tutta Italia durante il NUOVOSPAZIOTEMPO CLUB TOUR.

