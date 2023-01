È morto David Crosby, il chitarrista e cantautore aveva 81 anni

È morto David Crosby (Los Angeles, 14 agosto 1941– Seattle, 19 gennaio 2023): il leggendario chitarrista e cantautore aveva 81 anni.

Il cantautore – chitarrista è stato membro fondatore dei The Byrds e di Crosby, Stills & Nash (in seguito Crosby, Stills, Nash & Young) con i quali è stato inserito per due volte nella Rock and Roll Hall of Fame.

Nel 1971 David Crosby pubblicò il suo primo album solista, If I Could Only Remember My Name, con la partecipazione di Graham Nash, Neil Young, Joni Mitchell e membri dei Jefferson Airplane, Grateful Dead e Santana. L’album fu inizialmente stroncato dalla critica ma, col passare del tempo, fu ampiamente rivalutato fino a diventare una pietra miliare del rock californiano e della cultura alternativa di quegli anni.

A darne l’annuncio è stata la moglie: «È con grande tristezza, dopo una lunga malattia, che il nostro amato David (Croz) Crosby è venuto a mancare. Era amorevolmente circondato da sua moglie e anima gemella Jan e dal loro figlio Django. Anche se non è più con noi, la sua umanità e la sua anima gentile continueranno a guidarci e ispirarci. La sua eredità vivrà attraverso la sua musica leggendaria. Pace, amore e armonia a tutti coloro che conoscevano David e coloro che ha toccato. Ci mancherà molto. In questo momento, chiediamo rispettosamente e gentilmente la privacy mentre ci addoloriamo e cerchiamo di affrontare la nostra profonda perdita. Grazie per l’amore e le preghiere».

Crosby, Stills & Nash

Il loro primo album, Crosby, Stills & Nash, pubblicato nel 1969, ebbe un immediato successo sia per quanto concerne le classifiche di vendita che per ciò che riguarda la programmazione radiofonica.

Nel 1969 Neil Young si aggiunse al gruppo: Déjà vu fu il primo lavoro firmato CSN&Y e fu subito primo nelle classifiche di vendita.

Dopo 30 anni, nel 1999, fu pubblicato l’ultimo disco Looking Forward, il quattordicesimo album discografico del supergruppo rock e si trattava del terzo album in studio pubblicato come quartetto.

Foto di Roberto Finizio