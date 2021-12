VOLBEAT: è uscito l’ottavo album “Servant of the Mind”

Oggi la band danese multiplatino Volbeat pubblica su Universal Music il suo ottavo album in studio, Servant Of The Mind, definito da Revolver “eccellente… il lavoro più oscuro e pesante finora realizzato dai Volbeat”.

Per “Servant of the Mind” la band, che comprende Michael Poulsen (chitarra/voce), Jon Larsen (batteria), Rob Caggiano (chitarra) e Kaspar Boye Larsen (basso) ha portato il proprio caratteristico suono heavy metal, psychobilly e punk ‘n’ roll ad un livello superiore, mettendo in luce l’acuta capacità di Poulsen di scrivere canzoni e raccontare storie. Il nuovo album è disponibile qui come standard CD, 2LP vinile deluxe (in diverse varianti in edizione limitata) e una edizione digitale deluxe.

“Ho scritto l’intero disco in tre mesi”, racconta Poulsen. “Mentre ero a casa, stavo bene ed ero di buon umore… Ci sono un sacco di caratteristiche dei Volbeat in esso. Se si torna al primo disco e lo si paragona a dove siamo ora, è possibile sentire come la band abbia sviluppato il suo stile, pur mantenendo la propria firma sonora”.

Da quando si sono formati nel 2001, i Volbeat sono passati dai club di Copenaghen ai palchi di tutto il mondo, compreso il famoso stadio Telia Parken in Danimarca dove hanno registrato il tutto esaurito, come primo artista nazionale. Nel corso di sette album da record, la band ha collezionato canzoni da numero uno (tra cui nove #1 nella classifica US Mainstream Rock), certificazioni multi-platino, premi e riconoscimenti in tutto il pianeta. Il loro ultimo album, Rewind, Replay, Rebound, è uscito il 2 agosto 2019 e da esso sono stati estratti i singoli di successo “Last Day Under The Sun”, “Die To Live (feat. Neil Fallon)” e “Leviathan”. Un album dal vivo con canzoni registrate durante il successivo tour mondiale, Rewind, Replay, Rebound: Live in Deutschland, è uscito in digitale il 27 novembre 2020. Più recentemente, hanno contribuito con una cover di “Don’t Tread on Me” a The Metallica Blacklist, e tutti i proventi del brano sono stati donati in beneficienza a All Within My Hands Foundation e alla danese Børne Cancer Fonden.