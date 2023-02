UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA: esce il 17 Marzo il nuovo album “V”

Il nuovo album degli UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA è stato concepito dalla band di Ruban Nielson tra Palm Springs, California, e Hilo, Hawaii. ‘V’ è influenzato dalla tradizione AOR californiana, dal classic rock, dal pop strampalato del passato e dal folkore hawaiano. Si tratta del primo doppio album degli UMO e Nielson riformula e arricchisce la strada che ha portato la sua band fino a quinto album.



Il disco è stato composto da Ruban con l’aiuto del fratello e del padre, Chris Nielson (sassofono e flauto), oltre che di Jake Portrait, membro di lunga data degli UMO. ‘V’ è un album dal gusto cinematografico che evoca cieli azzurri, cocktail bar sulla spiaggia, piscine di hotel e l’oscurità che si annida sotto superfici perfette e incontaminate.

Uno degli obiettivi principali di ‘V’ per Ruban Nielson era creare musica e arte che trascendessero le nozioni di influenza culturale, mirando a riportare il divertimento nel processo di creazione della musica.

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA – ‘V’

Disponibile dal 17 Marzo per Jagjaguwartracklist:

1. The Garden

2. Guilty Pleasures

3. Meshuggah

4. The Widow

5. In The Rear View

6. That Life

7. Layla

8. Shin Ramyun

9. Weekend Run

10. The Beach

11. Nadja

12. Keaukaha

13. I Killed Captain Cook

14. Drag