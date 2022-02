TEARS FOR FEARS: è uscito “The Tipping Point”, il nuovo album dopo 17 anni

Oggi il leggendario duo Tears For Fears pubblica il nuovo album (il primo realizzato in studio dopo diciassette anni di pausa) THE TIPPING POINT, su etichetta Concord Records. Secondo Pitchfork, Vulture, Stereogum – e altre testate – si tratta di uno degli album più attesi del 2022. The Tipping Point incarna il ritrovato sound coraggioso, splendido, potente dei Tears For Fears. Sono tornati.

In ottobre la coppia Roland Orzabal e Curt Smith ha pubblicato come primo singolo la traccia che dà il titolo all’album, “The Tipping Point,” in cui si ritrae la sofferenza che nasce dal vedere una persona amata perdere una lunga battaglia contro la malattia.

Il secondo singolo “No Small Thing” fu l’occasione per unire le due menti, e metterle alla lavagna in cerca di spessore, di cuore e anima con cui portare a termine il nuovo album. Il video della canzone è stato realizzato esclusivamente con filmati di repertorio, in modo da mettere in mostra il contrasto tra libertà individuale e responsabilità collettiva.

Il terzo singolo “Break The Man” – dal groove potente – invoca un più giusto equilibrio fra donne e uomini. Ispirato al testo della canzone, il video figura un mondo che esemplifica la realtà costruita sul patriarcato – un luogo dalle infinite gerarchie costruite su di una cieca devozione per strutture instabili e insostenibili. Dall’interno, questo mondo appare infinito, ma dall’esterno non risulta che un giocattolo nelle mani di Madre Universo.