SONIC YOUTH: esce l’11 marzo “In/Out/In” con 5 rarità inedite

“In/Out/In” è una raccolta di brani registrati dai Sonic Youth fra il 2000 e il 2010 in differenti studi e in uscita l’11 marzo in versione digitale e il 18 anche in vinile, CD e cassetta via Three Lobed Records.

Masterizzati lo scorso anno da Carl Saff, Basement Contender e Machine risalgono alle session per The Eternal, In & Out è stato registrato fra Pomona, in California, e Echo Canyon, nel New Jersey, mentre Out & In è stato registrato a Echo Canyon con Jim O’Rourke, che suona in Social Static.

La band newyorkese, composta da Kim Gordon, Thurston Moore, Lee Ranaldo e Steve Shelley, si è sciolta nel 2011 ed ha all’attivo oltre 20 album. In trent’anni di carriera, i Sonic Youth sono diventati un’autentica istituzione della scena alternativa americana e mondiale.