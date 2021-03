SILK SONIC: ascolta il primo singolo del super gruppo con Bruno Mars & Anderson. Paak

Bruno Mars & Anderson. Paak, vincitori di molteplici GRAMMY Awards, hanno pubblicato come Silk Sonic il loro primo singolo insieme dal titolo “Leave the Door Open” che in un week end ha superato 15 miliardi di stream totali su Spotify entrando nella Top 5 nella global chart e al n.1 su iTunes in America.

Chiamati Silk Sonic dal leggendario Bootsy Collins, Bruno e Anderson si sono uniti per creare la setlist definitiva. “Leave The Door Open” è stato prodotto da Mars e D’Mile e scritto da Bruno, Anderson, D’Mile e Brody Brown.

“Leave the Door Open” è disponibile ovunque insieme ad una traccia introduttiva molto speciale con ospite Bootsy Collins. L’album di debutto dei Silk Sonic, AN EVENING WITH SILK SONIC uscirà entro la fine dell’anno.

Con oltre 130 milioni di album e più di 173 milioni di singoli venduti in tutto il mondo, Bruno Mars è uno degli artisti che ha venduto di più di tutti i tempi. “DOO-WOPS & HOOLIGANS”, che ha segnato il debutto di un nuovo e straordinario artista, ha raggiunto la posizione #3 della Billboard 200, ha venduto 15,5 milioni di copie nel mondo e al momento ha più di 7,8 miliardi di stream totali. “DOO-WOPS & HOOLIGANS”, certificato 6X platino negli US e PLATINO in Italia, è l’album di debutto che è rimasto più a lungo nella classifica Top 200 e il quarto più longevo di tutti i tempi.

DOO-WOPS & HOOLIGANS ha ricevuto un gran numero di premi e riconoscimenti tra cui la nomination ai GRAMMY® Awards come “Album of the Year” e “Best Pop Vocal Album”. L’ album contiene una serie di singoli e video di successo, tra cui “Just The Way You Are”, “Grenade”, “The Lazy Song”, “Talking to the Moon”, “Marry You” e “Count On Me”.

L’album 24K MAGIC, certificato 3 X platino in US e ORO in Italia, ha debuttato in cima alle classifiche “Top Digital Albums” e “Top R & B / Hip-Hop Albums” di Billboard. L’album contiene il singolo “That’s What I Like” certificato 7XPLATINO in US e settimo singolo di Mars in cima alla “Hot 100” e primo in assoluto al #1 nella classifica “Hot R&B Songs”, affermando Mars come uno dei pochi artisti ad aver scritto e prodotto ognuna delle sue hit come di avere un brano #1 in “Hot 100” da ciascuno dei suoi primi tre album in studio.

Mars e 24K MAGIC sono stati i più premiati ai GRAMMY® Awards del 2018, vincendo tutte e sette le categorie per le quali hanno ricevuto una nomination, tra cui “Record of the Year”, “Album of the Year”, “Best R&B Album” e “Best Engineered Album, Non classical”. Inoltre, “That’s What I Like” ha ricevuto il GRAMMY® per “Song of the Year”, “Best R&B Song” e “Best R&B Performance”.

Nel 2016 Anderson.Paak ha ricevuto due nomination ai Grammy Awards come “Best New Artist” e “Best Urban Contemporary Album” per il suo secondo album dal titolo “Malibu”, ha ricevuto una nomination ai BET Hip Hop Award nella categoria “Best New Hip-Hop Artist” e agli NME Award come “Best New Artist”.



Nel 2019, con il singolo “Bubblin“, .Paak ha vinto il suo primo GRAMMY nella categoria “Best Rap Performance” a cui ne sono seguito altri due nelle categorie “Best R&B album” e “Best R&B Performance”