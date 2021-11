ROBERT PLANT & Alison Krauss: è uscito il nuovo album “Raise The Roof”

Robert Plant & Alison Krauss nuovamente insieme in Raise The Roof, il nuovo album in uscita domani Venerdì 19 novembre su etichetta Warner Music.

Robert Plant, artista nella Rock & Roll Hall of Fame, e la 27 volte vincitrice di un Grammy Award Krauss riuniti dopo 14 anni dal loro album di successo Raising Sand del 2007 che ha raggiunto la posizione #2 nella classifica degli album in UK , certificazioni PLATINO e ha vinto 6 Grammy Awards inclusi Album e Record of the year.

Come il suo predecessore, Raise The Roof è stato prodotto da T Bone Burnettche ha lavorato con Plant e Krauss per ampliare la loro collaborazione verso nuove ed entusiasmanti direzioni, vede alla batteria Jay Bellerose, alla chitarra Marc Ribot, David Hidalgo, Bill Frisell e Buddy Miller, al basso Dennis Crouch e Viktor Krauss e alla chitarra a pedale Russ Pahl tra gli altri.

L’album contiene 12 nuove registrazioni di brani di leggende ed eroi sconosciuti inclusi Merle Haggard, Allen Toussaint, The Everly Brothers, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Bert Jansch e altri. C’è inoltre un brano originale di Plant-Burnett dal titolo “High and Lonesome” e il classico “Can’t let Go” scritto da Randy Weeks e registrato per la prima volta da Lucinda Williams.

I brani scelti per Raise The Roof riflettono sia influenze profonde che nuove. Per la sua parte, Robert Plant era desideroso di includere le tradizioni popolari inglesi che ha amato fin dall’adolescenza mentre Krauss cita “Quattro (Worlds Drift In)” della band americana Calexico come “il momento in cui ho capito che avremmo fatto un altro album.”

“Volevamo che ci fosse movimento. Abbiamo portato altre persone, altre personalità all’interno della band e tornare di nuovo insieme in studio ha portato una nuova intimità nelle armonie” continua Krauss.

Aggiunge Plant “Ascolti qualcosa e vai! Ascolta questa canzone, noi dobbiamo cantare questa canzone! È davvero una vacanza, il posto perfetto dove andare che meno ti aspetti di trovare”.

Pubblicato nel 2007, Raising Sand è uno degli album più amati e acclamati del ventunesimo secolo. Oltre ad aver vinto tutti i sei Grammy Awards per i quali era stato nominato, è stato anche certificato doppio platino in UK.