OASIS: esce il 19 agosto “Be Here Now” (25esimo anniversario)

Big Brother Recordings annuncia oggi la pubblicazione di formati speciali in edizione limitata per celebrare l’anniversario d’argento dello storico terzo album degli Oasis “Be Here Now“.

In uscita il 19 agosto, prima dell’anniversario della data di pubblicazione originale che è fissato per il 21 agosto, i formati includono un doppio LP pesante color argento, oltre a un doppio picture disc e a una cassetta disponibili esclusivamente sul negozio online della band, tutti con audio rimasterizzato.

In uscita oggi anche il lyric video di ‘D’You Know What I Mean? (NG’s 2016 Rethink)”. La versione originale del brano – l’epico singolo di punta di “Be Here Now” – è stata numero 1 nella Official UK Singles Chart in questo giorno di 25 anni fa!

Be Here Now” è stato pubblicato il 21 agosto 1997 e ha seguito il successo di “Morning Glory”, l’album più venduto degli Oasis e il record che li ha resi famosi a livello mondiale.

Nel 1997 gli Oasis erano all’apice del loro successo ed erano un punto di riferimento per la cultura giovanile britannica. L’attesa per “Be Here Now” era immensa e fu proprio in mezzo a questa trepidante aspettativa che gli Oasis realizzarono il disco probabilmente più atteso dai tempi d’oro dei Beatles e dei Rolling Stones.

“Be Here Now” è stato prodotto da Owen Morris e Noel Gallagher e registrato agli Abbey Road, Ridge Farm, Air, Master Rock e Orinoco Studios tra novembre 1996 e aprile 1997. Oltre a “D’You Know What I Mean?“, il terzo singolo n. 1 della band, l’album contiene l’ambiziosa “All Around The World” della durata di 9 minuti, e il classico intramontabile “Stand By Me” che è uno dei brani più ascoltati dagli Oasis in streaming. Gli elementi epici di “Be Here Now” sono contrastati dalla sincera capacità di introspezione di “Don’t Go Away” e dalla psichedelia surreale di “Magic Pie”.

Uscito a mezzanotte di giovedì 21 agosto 1997, in un’epoca in cui la maggior parte degli album veniva pubblicata di lunedì, “Be Here Now” ha venduto nel Regno Unito ben 400.000 copie il primo giorno, con 663.400 vendite in soli 3 giorni. Ha raggiunto la posizione n. 1 in quindici paesi ed è rimasto in cima alla UK Album Chart per 4 settimane.

Ad oggi, è l’album con il maggior numero di vendite nei primi sette giorni di pubblicazione nella storia della UK Official Chart e ha venduto oltre 8 milioni di copie in tutto il mondo.

“Be Here Now” è un album unico nel catalogo degli Oasis e a 25 anni di distanza gode di uno status leggendario in quanto suono di una band che ha definito una generazione al suo massimo splendore!

Oasis – Be Here Now (25th Anniversary) Tracklist:

A1. D’You Know What I Mean? (Remastered)

A2. My Big Mouth (Remastered)

A3. Magic Pie (Remastered)

B1. Stand By Me (Remastered)

B2. I Hope, I Think, I Know (Remastered)

B3. The Girl In The Dirty Shirt (Remastered)

C1. Fade In-Out (Remastered)

C2. Don’t Go Away (Remastered)

C3. Be Here Now (Remastered)

D1. All Around The World (Remastered)

D2. It’s Gettin’ Better (Man!!) (Remastered)

D3. All Around The World (Reprise) (Remastered)

Photo Crediti: Jill Furmanovsky