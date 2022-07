LANG LANG: esce il 16 settembre il nuovo album “The Disney Book”

Per celebrare i 100 anni della Walt Disney Company, Lang Lang, virtuoso del pianoforte acclamato in tutto il mondo, trasporterà gli ascoltatori nel magico mondo di castelli di ghiaccio e di tappeti volanti con il suo nuovo album, The Disney Book.

Questo incantevole viaggio musicale attraverso le indimenticabili melodie dei film, reimmaginate in nuove versioni scritte appositamente per lui da alcuni dei più importanti arrangiatori del mondo, invita i fan di tutte le età a godere della musica classica attraverso le interpretazioni uniche di Lang Lang.

La registrazione uscirà il 16 settembre per Deutsche Grammophon, in collaborazione con Disney Music Group.

Una produzione davvero internazionale, con sessioni di registrazione che hanno avuto luogo a Londra, New York, Shanghai e Parigi, The Disney Book ripercorre la storia della musica nei film Disney dagli anni Venti a oggi, rispecchiando anche il percorso personale di Lang Lang che afferma: “I film d’animazione hanno acceso la mia immaginazione e mi hanno trasportato in altri mondi. La musica è stata una parte importante di questa esperienza e mi ha portato ad amare la musica classica per tutta la vita. Nelle canzoni Disney c’è una inesauribile varietà di stili, c’è davvero qualcosa che può ispirare tutti. Spero che le persone di tutte le età possano apprezzare questa registrazione e provare la gioia che tutti noi abbiamo provato la prima volta che abbiamo visto un film Disney”.

Il primo singolo dell’album, in uscita oggi, è “Feed the Birds” da Mary Poppins – che Walt Disney stesso dichiarò notoriamente essere la sua melodia Disney preferita. Ai co-compositori del film, i fratelli Richard e Robert Sherman, veniva regolarmente chiesto di raggiungere Walt nel suo ufficio il venerdì pomeriggio per suonarla per lui; hanno continuato questa tradizione anche dopo la sua morte avvenuta nel 1966. La versione di Lang Lang di “Feed the Birds” è accompagnata da un video musicale, girato al sorgere dell’alba davanti al Castello della Bella Addormentata al Parco Disneyland in California.

Lang Lang è stato a lungo ispirato dalla musica Disney. Racconta: “Quando avevo tredici anni ho visitato Disneyland a Tokyo; era la prima volta che sentivo ‘It’s a Small World’ e la melodia mi ha accompagnato per tutto il giorno – e anche per molto tempo dopo”. Nel 2016 si è esibito all’inaugurazione dello Shanghai Disney Resort con un’interpretazione unica di “Let It Go” da Frozen.

The Disney Book presenta nuove e vivaci versioni di canzoni da Pinocchio e Il Libro della Giungla a Frozen ed Encanto, realizzate insieme a numerosi collaboratori provenienti da tutto il mondo. Andrea Bocelli è la voce di “You’ll Be in My Heart” da Tarzan; il cantautore e pianista Jon Batiste rivisita la sua colonna sonora di Soul, vincitrice di un Oscar®, con “It’s All Right”; e il cantautore colombiano Sebastián Yatra esegue la canzone candidata all’Oscar® “Dos Oruguitas” da Encanto. Sono inoltre presenti il chitarrista Miloš, il suonatore cinese di erhu Guo Gan e la moglie di Lang Lang, Gina Alice, oltre alla Royal Philharmonic Orchestra diretta da Robert Ziegler.

Per valorizzare le possibilità timbriche e la versatilità del pianoforte, Lang Lang ha reclutato alcuni dei migliori arrangiatori del mondo, tra cui Sir Stephen Hough, Natalie Tenenbaum e Randy Kerber. Pur mantenendo l’essenza delle melodie, gli arrangiamenti fantasiosi e sofisticati – sia per pianoforte solo che per pianoforte e orchestra sinfonica – evocano i mondi sonori di Debussy e Chopin, così come il virtuosismo di Liszt e Horowitz. Sir Stephen Hough commenta: “Ho sempre ammirato Lang Lang e sono stato felicissimo che mi sia stato chiesto di arrangiare per lui alcune canzoni della Disney. Ho colto la sfida di trasformare queste canzoni popolari, amate da generazioni di bambini e genitori, in brani per pianoforte solo, radicati nella tradizione classica dei grandi trascrittori del passato.”

The Disney Book è la prosecuzione del grande impegno di Lang Lang per l’educazione musicale. Esattamente come il suo album di grande successo del 2019, Piano Book, che riuniva alcuni dei brani preferiti di Lang Lang per incoraggiare i giovani musicisti in erba, The Disney Book mira a ispirare persone di tutte le età a esplorare la musica classica. È un regalo sincero per tutte le generazioni e particolarmente significativo per Lang Lang che di recente è diventato padre.