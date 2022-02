KORN: è uscito il quattordicesimo album “Requiem”

A causa degli effetti del Covid e dell’impossibilità di suonare dal vivo, Requiem è stato concepito in circostanze molto diverse rispetto alla maggior parte del catalogo della band. È un album nato senza fretta e dalla possibilità di creare senza pressioni. Stimolata da un nuovo processo creativo senza vincoli di tempo, la band è stata in grado di fare cose con Requiem che gli ultimi due decenni non sempre si è permessa, come prendersi più tempo per sperimentare insieme o registrare diligentemente su nastro analogico, processi che hanno portato alla luce una nuova dimensione sonora e consistenza nella loro musica.

La band protagonista della scena metal internazionale, famosa per aver rivoluzionato il panorama musicale nel 1994 con l’introduzione di un nuovo genere, il nu metal, tornerà finalmente in Italia dopo essersi esibita l’ultima volta nel 2017.