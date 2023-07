GRETA VAN FLEET: è uscito il nuovo album “Starcatcher”

È disponibile “Starcatcher”, l’attesissimo album della rock band Greta Van Fleet, già vincitrice di un Grammy Award, disponibile nei formati CD, vinile, vinile nero glitterato e vinile rosso.

Il cantante Josh Kiszka, a proposito del nuovo album, afferma: “Starcatcher è un viaggio pericoloso e delizioso in un paesaggio onirico violento e gentile al tempo stesso. Un purgatorio di dualità dove brutalità e bellezza si scontrano come un temporale di quiete. Né la realtà né la finzione abitano gli estremi confini di questo mondo surrealista. Un libro di fiabe per i combattenti e gli amanti, Starcatcher cattura una certa meraviglia ai margini del caos”.

“Starcatcher” è scritto e registrato dalla band: il cantante Josh Kiszka, il chitarrista Jake Kiszka, il bassista/tastierista Sam Kiszka e il batterista Danny Wagner, insieme al produttore vincitore di Grammy Dave Cobb (Chris Stapleton, Brandi Carlile). Registrato nei leggendari RCA Studios di Nashville, la band ha utilizzato la grande sala di registrazione per catturare la pura energia delle loro esibizioni dal vivo di fama mondiale.

I Greta Van Fleet hanno anticipato “Starcatcher” con diversi singoli di successo, tra cui “Meeting The Master”, “Sacred The Thread”, “Farewell For Now”, “The Falling Sky” e “The Indigo Streak”, che è stato anticipato durante lo show di Sacramento del Dreams in Gold Tour a marzo 2023.

Per celebrare l’uscita del nuovo disco, la band inizierà lo Starcatcher World Tour il prossimo 24 luglio a Nashville alla Bridgestone Arena. Il tour, prodotto da Live Nation, include date importanti tra cui quella al Madison Square Garden di New York e The Forum a Los Angeles, nonché all’OVO Arena Wembley di Londra. La band farà tappa anche in Europa, arrivando in Italia in un’unica data, all’Unipol Arena di Bologna, il 30 novembre 2023. Lo Starcatcher World Tour includerà il supporto degli ospiti speciali Kaleo, Surf Curse, Mt. Joy e Black Honey.

La band ha preso diversi concetti dal secondo album, acclamato dalla critica, “The Battle at Garden’s Gate” e li ha portati in “Starcatcher”. “Quando immagino il mondo di Starcatcher, penso al cosmo”, dice Sam Kiszka, bassista della band. “Mi fa fare molte domande, come ‘Da dove veniamo?’ o ‘Cosa ci facciamo qui?’ Ma ci sono anche domande come ‘Cos’è questa coscienza che abbiamo e da dove viene?”.

La band è nota soprattutto per le sue rinomate esibizioni dal vivo, ottenendo il risultato di oltre un milione di biglietti venduti in tutto il mondo. Hanno registrato il tutto esaurito durante l’intero tour di arene del 2022, mantenendo un’energia speciale tra loro e i loro devoti fan. Con “Starcatcher” la band si propone di catturare questa energia in studio di registrazione.