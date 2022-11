 GAIÈ: è uscito il nuovo singolo “X2”

Dopo “Solo te” (Produzione e Mix D4F0ur / Distribuzione Artist First), suo esordio sulle piattaforme digitali, Gaiè, giovane cantautrice napoletana, con una voce incredibile e una forte personalità artistica, nonostante i suoi diciassette anni, propone al pubblico indie pop la sua nuova “X2” (Produzione e Mix D4F0ur / Distribuzione Artist First), secondo pezzo di un progetto curato nella direzione artistica da Massimo JRM Jovine (99 Posse).

“X2” è una canzone intensa con un grande carico di emozioni forti e dolorose. In questo brano, le strumentali suonate incrociano un sound elettronico.

«Chi ascolta “X2” può vederci una storia d’amore finita, con lei ancora innamorata oppure una lei innamorata che non riesce ad arrivare a lui – racconta Gaiè –. Io non ho scritto una storia d’amore. Ho scritto una storia d’amicizia. L’amicizia può essere intensa, bella, emozionante, problematica e dolorosa come l’amore. Anche di più, a volte. “X2” appartiene a un amico con cui ho condiviso tante cose, tanti racconti, tante storie e tante notti insonni in videochiamata: lui calmava le mie paure e la mia solitudine; io, le sue. Un amico capace di un amore e un’attenzione incredibili, ma anche di una distanza e un silenzio atroci e insopportabili. Amore e Amicizia vincono quando esistono spazi di libertà. Io non appartengo a nessuno. A volte non appartengo neanche a me. Sono inquieta e randagia ma non metto mai in discussione i sentimenti che provo. Sono vera fino in fondo. Sono vera fino a farmi male. Molto male. La canzone l’ho scritta in un momento in cui lui, a cui voglio un bene infinito, si è allontanato nel silenzio, dopo un mio errore. Io continuavo a mandargli messaggi, consapevole che non avrebbe risposto, ma con la speranza di sbloccare il silenzio e, intanto, il suo silenzio continuava a farmi male».

Gaiè (classe 2005), nella vita Gaia Petino, ha iniziato a studiare canto e musica all’età di 9 anni, prima in un’accademia e poi con lezioni private, fino all’arrivo della pandemia da Covid 19. Ha preso lezioni di pianoforte e, durante il lockdown, ha iniziato a prendere lezioni di basso. In entrambi i casi, si ferma alle primissime nozioni e si dedica alla scrittura, provando a raccontare, attraverso le sue esperienze personali, la vita degli adolescenti di un’epoca difficile, che gli ha tolto spazio e libertà, rendendo più potenti gli ostacoli che, comunque, l’adolescenza porta con sé. Un’epoca che si tira dietro patologie terribili, tra ansia e crisi di panico, con un’intera generazione di giovanissimi sui lettini di psicologi e psichiatri, che sistemano le cose con percorsi farmacologici. Gaiè trova nella musica e nella scrittura due validissime alleate. Di musica ne ascolta tanta da sempre ma i suoi ascolti e la sua ricerca diventano più intensi durante il primo lockdown (2020). Inizia a scrivere appunti disordinati su fogli sparsi, che poi diventano testi. L’incontro con Massimo JRM Jovine (99 Posse), Giuseppe Spinelli (chitarre), Antonio Esposito (Drum programming) e Valerio Jovine (tastiere), porta Gaiè in una dimensione artistica e iniziano così le produzione D4F0ur con ore di studio e creatività. “Solo te” (Produzione e Mix D4F0ur / Distribuzione Artist First – giugno 2022) è stato il primo singolo di Gaiè.

