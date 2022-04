DANIEL JOHNS: è uscito “FutureNever”, il secondo album solista della voce dei Silverchair

Daniel Johns, uno degli artisti e compositori australiani più blasonati della sua generazione, pubblica il suo secondo album solista intitolato “FutureNever”. L’atteso nuovo album esce oggi su BMG.

Come frontman della band rock di fama internazionale Silverchair, Johns torna con nuova musica dopo il successo internazionale del suo Spotify Original podcast “Who Is Daniel Johns?”, un podcast approfondito, in stile documentario, che per la prima volta racconta una versione non filtrata della vita e della carriera di Johns. Il podcast è stato un successo immediato, raggiungendo il primo posto della classifica in Australia per cinque settimane consecutive, raggiungendo il terzo posto in Canada, il numero 11 nel Regno Unito, il 23 negli Stati Uniti, il 47 in Irlanda e il 58 in Brasile.

Pubblicato senza singoli, “FutureNever“ è una delle dichiarazioni più stupefacenti e sbalorditive che Johns abbia mai fatto su un full-length. Condivide: “Non ditemi che questo disco non suona come i Silverchair, ogni disco dei Silverchair che ho scritto è stato criticato perché non suonava abbastanza come i Silverchair”, Johns ride, prima di affermare che “FutureNever è progettato per essere maniacale e criptico, suona molto come il mio processo mentale”.

“Come artista, mi ritrovo ad annoiarmi velocemente, quindi con questo album ho voluto creare un disco emozionante che sembri un’avventura per l’ascoltatore. Ho smesso di scappare dal mio passato: sono qui, lo sto abbracciando. In FutureNever ci sono sottili e non così sottili accenni ad alcuni dei mondi e dei personaggi che ho creato nel corso degli anni”, prima di concludere, “FutureNever è il mio meglio, ma non è pensato per essere un ‘best of'”.

Quindi, perché pubblicare un album nella sua interezza? Johns dice semplicemente, “l’industria musicale sta inseguendo il prossimo soundbite virale, non mi interessa. Do alle persone molto più credito di quello, voglio condividere un mondo che invita a ripetere gli ascolti e incoraggia la discussione e l’analisi”.