CURTIS HARDING: esce il 5 novembre il nuovo album “If Words Were Flowers”

L’artista di Atlanta, Curtis Harding, annuncia l’uscita del nuovo album ‘If Words Were Flowers’ e condivide il singolo “Can’t Hide It”, una canzone groovy che celebra l’impegno e la determinazione con un nuovo video. Diretto da Michele Civetta, il video vede la partecipazione degli attori Omar Dorsey (Queen Sugar) e Anthony Mackie (Captain America, The Hurt Locker) in veste di presentatori dell’esibizione di Curtis ad uno show televisivo immaginario degli anni ’70, The Velvet Touch.

Parlando delle ispirazioni dell’album, Curtis racconta che sua madre era solita dirgli, “Regalami i fiori mentre sono ancora qui”. La frase è rimasta impressa nella mente del talentuoso cantante e poli-strumentista, un monito a mostrare amore e apprezzamento alle persone che gli sono care prima che sia troppo tardi.

Riflette Harding “Questo è l’album. Sono io che regalo fiori al mondo, a chiunque abbia bisogno di ascoltare cosa dicono queste canzoni in questo momento.”

Scritto e registrato nel corso dei due tumultuosi anni appena passati, ‘If Words Were Flowers’ è un bouquet vivace e inebriante, vario ed affascinante. Attingendo a soul vintage, R&B, hip-hop, garage rock e psichedelia, le canzoni sono sincere e grintose, alimentate da ritmi serrati, sezioni di fiato intense e dalla produzione avventurosa di Harding e Sam Cohen (Kevin Morby, Benjamin Booker).

“Nina Simone disse che il compito dell’artista è quello di riflettere il proprio tempo,” spiega Harding. “Penso che sia importante vivere il momento in cui si è. Se lo fai e sei onesto e sensibile, puoi entrare in contatto con le persone che hanno bisogno di essere raggiunte.”

Anche nel 2017 Harding aveva fatto squadra con Cohen per l’album Face Your Fear, arricchito dalla presenza e collaborazione con il super produttore Danger Mouse. Il successo del disco lo ha portato a suonare con gente del calibro di Jack White e Lenny Kravitz, a partecipare a famosi festival tra cui Newport Folk, Lollapalooza, e Austin City Limits, e ad ottenere i 60 milioni di streaming su Spotify.

NPR ha eletto l’album come uno dei migliori dischi di R&B dell’anno definendo Harding come “un cantante dotato cresciuto a gospel, che pesca a piene mani dalla musica di Curtis Mayfield e Stevie Wonder,” mentre Telerama ha elogiato la sua musica composta da “splendide ballate, psichedelia black e bellissimo blues”, The Times l’ha definita “Soul viscerale” e Madame Figaro l’ha elogiato dichiarando che “con la guida di Danger Mouse, Curtis Harding crea soul armonico, elettrizzante ed elettronico allo stesso tempo.” La traccia dell’album “On And On” è nella scena finale della miniserie della Marvel Studios The Falcon and the Winter Soldier su Disney+.

Photo credit: Matt Correia