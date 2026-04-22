AUDIOSLAVE: esce il 12 giugno “Out Of Exile” per la prima volta in Liquid Vinyl

Universal Music annuncia la prima edizione in liquid vinyl delsecondo album dell’iconica rock band Audioslave, candidata a 3 GRAMMY® Awards, Out Of Exile, disponibile dal 12 giugno 2026 e preordinabile da oggi QUI.

Il gruppo unisce la voce iconica e la scrittura di Chris Cornell al sound esplosivo di Tom Morello, Tim Commerford e Brad Wilk dei Rage Against The Machine dando vita a una delle formazioni più rappresentative del rock degli anni 2000.

Per questa nuova ristampa, Levi Seitz di Black Belt Mastering ha rimasterizzato l’originale Out Of Exile che sarà disponibile in due versioni: un’edizione standard in vinile nero 180g e una stampa, ispirata alla copertina dell’album, in liquid vinyl nero, in edizione limitata.

Originariamente pubblicato il 23 maggio 2005 e co-prodotto insieme a Rick Rubin, Out Of Exile ha esordito direttamente al primo posto della Billboard 200, ottenendo la certificazione Disco di Platino negli Stati Uniti. Il singolo “Doesn’t Remind Me” ha ricevuto una nomination ai GRAMMY® come “Miglior Performance Hard Rock“, mentre “Be Yourself” ha raggiunto la posizione #1 nella classifica Mainstream Rock di Billboard.

All’epoca, Chris Cornell descrisse Out Of Exile come il suo lavoro più personale. Per la prima volta, la scrittura nasceva da un’esperienza diretta e consapevole, lontana dalle atmosfere più cupe del passato. Emergendo dalla sobrietà, dalla crescita personale e dalla nuova stabilità anche familiare dell’artista dopo il 2002, le canzoni create da un luogo di chiarezza, gioia e capacità di sentirsi amato, si contrapponeva al materiale precedente radicato in un “mondo oscuro, solitario e isolato”. Cornell si descrisse in questo periodo come “costantemente ispirato”. Il risultato è un album che segna una maturazione artistica e personale al tempo stesso.

Gli Audioslave presentarono in anteprima alcuni brani del disco durante uno storico concerto gratuito a Cuba, davanti a oltre 70.000 spettatori, diventando il primo gruppo rock americano a esibirsi all’aperto nel Paese. L’evento è stato poi pubblicato nel DVD Live In Cuba.

Alla sua uscita, Out Of Exile fu accolto positivamente sia da critica che pubblico e a distanza di anni, continua a distinguersi per intensità e autenticità: un disco da riscoprire, ora anche in vinile.