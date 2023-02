60 anni di The KINKS: annunciata “The Journey” una speciale antologia in due parti

Formata nel 1963 a Muswell Hill, nel nord di Londra, dai fratelli Ray e Dave Davies con l’amico Pete Quaife, a cui si aggiunse Mick Avory all’inizio del 1964, la band si è rapidamente affermata come uno dei gruppi che ha definito la musica degli anni ’60, con un impatto che si fa sentire ancora oggi in tutto il mondo.



Le statistiche parlano chiaro: The Kinks hanno venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo e i loro brani sono stati ascoltati in streaming più di un miliardo di volte; hanno ottenuto cinque Top 10 statunitensi, nove Top 40 statunitensi, ventidue Top 20 britanniche per singoli ed EP e sei Top 10 britanniche, con quattro album certificati Dischi d’Oro. Tra i numerosi riconoscimenti, hanno ricevuto l’Ivor Novello Award per il loro “Eccezionale contributo alla musica britannica” e sono stati inseriti nella “Rock & Roll Hall Of Fame” e nella “UK Music Hall of Fame”. Il leggendario frontman Sir Ray Davies, pluripremiato, è ampiamente riconosciuto come uno dei più grandi songwriter inglesi.

La campagna The Kinks 60 consisterà in una celebrazione di due anni del loro glorioso viaggio musicale, confermando la loro vitale importanza per la popular music. Come parte fondamentale della campagna e per segnare questa pietra miliare, sarà pubblica da BMG, The Journey, un’antologia in due parti che definisce la loro carriera:, The Journey – Part 1 uscirà il 24 marzo 2023.



Le canzoni di The Journey – Part 1 (1964-1975) sono state selezionate per la prima volta personalmente da Ray, Dave e Mick, secondo temi ispirati dalle loro esperienze e vicissitudini vissute nel loro viaggio di vita comune come band dal 1963. Contenendo successi come “You Really Got Me”, “Waterloo Sunset”, “All Day And All Of The Night”, “Celluloid Heroes”, “Supersonic Rocket Ship”, “Dead End Street” e “Death Of A Clown”, The Journey – Part 1 segue le edizioni deluxe recentemente rimasterizzate per il 50° anniversario di The Village Green Preservation Society, Lola Versus Powerman Part 1, Muswell Hillbillies e Everybody’s In Show-Biz. Tutti I brani sono stati amorevolmente rimasterizzati dalle registrazioni originali.

“Chiedetevi: questo viaggio è davvero necessario? …….Yesl“, riflette Ray Davies a proposito di ”The Journey'”. Dave Davies continua: “Sono entusiasta di quella che ritengo una selezione dei Kinks ispirata, magica e senza tempo“.



The Journey – Part 1 sarà pubblicata in formato 2CD, 2LP, digitale e digitale HD. I formati fisici contengono un libretto con foto della band e note personali track-by-track di Ray, Mick e Dave, in cui condividono i loro ricordi del periodo in cui questi brani sono stati registrati e li inseriscono nell’incredibile storia dei Kinks.



Maggiori dettagli su The Journey – Part 2 seguiranno nel corso dell’anno.



Per celebrare il 60° anniversario della band, nel corso del 2023 e del 2024 verranno lanciati una serie di eventi e attività a livello mondiale. Altro ancora sarà annunciato nei prossimi mesi.