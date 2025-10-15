COSTELLO’s RECORDS lancia CONTROCULTURA

COSTELLO’s Records lancia il suo format di promozione musicale portando sul palco di club e locali attivamente impegnati nella provocazione al sistema musicale cosi’ come lo vediamo oggi alcuni degli artisti della nuova cultura cantautoriale alternativa in Italia del suo roaster che abbiamo voluto promuovere attivamente sulle pagine web di questa testata (vedi: Giulia Impache, Nularse, Marta Tenaglia, Alex Fernet, PUGNI).

Dice COSTELLO’s: “In un momento storico complesso, naturale conseguenza di un lunghissimo periodo di esaltazione dell’individualismo, di turbocapitalismo e di rincorsa all’omologazione che ha portato a un rischioso appiattimento che negli ultimi cinque anni – grazie anche al nuovo ordine mondiale decretato dalla pandemia – ha visto un ulteriore drastico e repentino annichilimento di tutto ciò che di buono si era riusciti a costruire in ambito culturale, nasce CONTROCULTURA, un atto di resistenza necessario.



CONTROCULTURA è un ambizioso format live itinerante che si pone la missione di colmare il vuoto creatosi nel sottobosco musicale indipendente italiano, amplificato da un contesto socio-politico-culturale che ne esalta l’impoverimento, e che ha costretto moltissimi artisti medio-piccoli a non avere più luoghi in cui esistere, senza nessuna possibilità di sviluppo reale, senza un’alternativa.



Un segno concreto, condiviso – da chi ospita i concerti, da chi ci suona, da chi li produce – e importante per il circuito, che si pone l’obiettivo di generare interesse e stimolare l’emulazione.



Una piccola rivoluzione, per accompagnare ancora di più i nostri artisti e dar loro delle opportunità reali”.

Le prime date sono state già annunciate.

Queste le prime date annunciate, gli artisti e i live club coinvolti:

01/11/2025 – CIRCOLO VIE NUOVE (Firenze)

Novamerica – Nularse – Simone Matteuzzi

FREE ENTRY

07/11/2025 – OFF TOPIC (Torino)

Alex Fernet – Nularse

TICKETS COMING SOON

11/11/2025 – CIRCOLO MAGNOLIA (Milano)

Simone Matteuzzi – Novamerica – Gin Sonic – Sequoia

TICKETS COMING SOON

11/12/2025 – OFF TOPIC (Torino)

Giulia Impache – Adult Matters – Marta Tenaglia

TICKETS COMING SOON

12/12/2025 – OFF TOPIC (Torino)

Simone Matteuzzi – ciulla – Novamerica

TICKETS COMING SOON

13/12/2025 – GERMI (Milano)

Nularse – Ciulla

TICKETS COMING SOON

18/12/2025 – CIRCOLO MAGNOLIA (Milano)

Giulia Impache – Adult Matters – Marco Giongrandi – Trust the Mask

TICKETS COMING SOON

09/01/2026 – CIRCOLO VIE NUOVE (Firenze)

PUGNI – Adult Matters – Marco Giongrandi – Ciulla

FREE ENTRY

13/02/2026 – CIRCOLO VIE NUOVE (Firenze)

Gin Sonic + tba + tba

FREE ENTRY

MORE TBA