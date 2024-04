CLUB DOGO: le foto dell’ultima data al Forum di Milano

Ieri ultima data al Forum di Milano in attesa del concerto a San Siro e dei quattro appuntamenti estivi nei festival.

Il 12 aprile è uscita in radio King of the Jungle che fin da subito è stata una delle tracce più amate dai fan dei Club Dogo che ne apprezzano il sapore estivo e il mood, oltre alla ricercatezza delle influenze giamaicane; nella settimana di debutto dell’album Club Dogo si era saldamente piazzata alla n°5 della classifica FIMI dei singoli.

King of the Jungle è un omaggio di Gué, Jake La Furia e Don Joe ad uno dei primissimi brani dei Club Dogo,Note Killer, tratto dal loro leggendario debutto Mi Fist (2003). Pur non essendo mai stata una delle canzoni più conosciute dal grande pubblico, negli anni Note Killer si è trasformata in una traccia di culto per i veri appassionati, tanto che due settimane fa, ventun anni dopo la sua uscita, è stata certificata oro.

Nel frattempo, la scia di successi dell’album continua, già disco di platino in meno di 20 giorni con il brano Soli a Milano (feat. Elodie) certificato oro che va ad aggiungersi ai risultati già ottenuti per Nato per questo (feat. Marracash) e Milly (feat. Sfera Ebbasta).

I Club Dogo hanno annunciato un concerto-evento allo stadio di San Siro (28 giugno) e quattro date nei principali festival estivi (sabato 6 luglio, Collisioni ad Alba; venerdì 19 luglio, Rock in Roma; sabato 17 agosto, Red Valley Festival a Olbia; sabato 31 agosto, San.B.Sound a San Benedetto del Tronto). Le prevendite sono disponibili presso tutti i circuiti e rivenditori autorizzati.

