CALIPSO: dal negozio di strumenti a Sanremo

Quella di Calipso, al secolo Rebecca Esposti, nuova voce del pop italiano dal sound internazionale, potrebbe essere a pieno titolo la trama di un film in stile Tutto può cambiare.

In un pomeriggio di febbraio (2025) Rebecca si reca, insieme ai genitori, ad acquistare un microfono. Per provarlo, intona qualche strofa a cappella e fin qui, probabilmente, è quanto di più usuale capita a giovani artisti. Quello che accade dopo invece ha il sapore della fiaba, ovvero l’essere avvicinata da una persona, un produttore, che apprezzando la vocalità, le lascia il suo biglietto da visita.

Ma quel produttore è Joe T Vannelli, uno dei senatori della scena musicale ed elettronica italiana e internazionale, colui che non solo ha scoperto numerosi artisti, ma che è un innovatore e con il format SUPALOVA ha stravolto il mondo del clubbing, creando degli show (e album) unici nel loro genere.

Da questo incontro nasce una fortunata collaborazione di Calipso con Joe e Sound Faktory, realtà discografica e creativa che opera come hub di produzione musicale, sviluppo artistico e management e si distingue per un approccio moderno e orientato al mercato internazionale, con particolare attenzione alla qualità sonora, alla cura dell’identità artistica e alla contaminazione tra generi.

Esce così Sai che noia, il primo singolo di Calipso, prodotto appunto da Joe T Vannelli, brano che si distingue per sonorità afro house contaminate da un linguaggio pop, creando un’atmosfera sofisticata e moderna. Una canzone elegante, capace di dialogare con le tendenze globali mantenendo una forte identità melodica italiana. La voce di Calipso è intensa, riconoscibile e naturale, elemento centrale di un mood raffinato e contemporaneo.

Il canto è la passione che Rebecca coltiva fin dalla tenera infanzia, con lo studio, affiancata da prestigiosi vocal coach e frequentando master, durante i quali approfondisce la tecnica vocale e il pianoforte. Questi anni di impegno assiduo e costante hanno fatto arrivare la sua voce a chi la ascolta in maniera intensa, riconoscibile e naturale.

Ma al talento non piace rimanere fermo.

È uscito infatti il 20 febbraio The Bomb! celebre brano dei Bucketheads, simbolo della house anni ’90, in una nuova veste disegnata da Vannelli in feat con il collettivo musicale innovativo Bandakadabra e la voce, ça va sans dire, di Calipso. Questa nuova versione unisce il groove originale con sonorità contemporanee e una produzione dinamica. Il risultato è un brano che rende omaggio a un classico intramontabile, trasformandolo in un’esperienza moderna e travolgente.

Il 26 febbraio 2026, durante la settimana del Festival, The Bomb! sarà presentato dal vivo in un evento speciale a Casa Vessicchio, inedita location che celebra la musica italiana e la sua storia. Una performance imperdibile che vedrà Joe T Vannelli in consolle affiancato da interventi live dei sette elementi di Bandakadabra, che con fiati e percussioni faranno da jam session durante il dj set, e la voce di Calipso ad arricchire la performance.

È il caso di dire galeotto fu il microfono o quei pochi secondi di test. Ma oltre al fatto di essere al posto giusto e al momento giusto, fondamentale è la passione che Calipso ha per il canto e comunicare attraverso la musica, passione che ha coltivato con anni e anni di studio e di impegno. La sua è una storia che potremmo definire analogica, in cui sono le persone ad incontrarsi ed è il talento a dirigere tutto, grazie anche alla lungimiranza di chi il talento lo sa riconoscere.

Possiamo dire che, oggi come ieri: qui conta solo lo stile (cit)